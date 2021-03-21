華城10年磨一劍 獲特斯拉青睞！拿下全台4成充電樁市場
文/財訊雙週刊
2021-03-21 08:30:00
歷史超過半世紀的重電廠商華城電機，十年前就瞄準綠色商機，布局電動車充電業務；如今靠著充電站的整合營運優勢，拿下特斯拉和台灣賓士的訂單。
台北市民權東路6段接近三軍總醫院的路邊，有一座不太一樣的停車場。它的車位比較寬敞，停車格前有一根電動車的充電樁，上面設有太陽能面板；入口處還有一個類似貨櫃的空間，內有儲能設備。這裡的正式名稱是EValue電動車充電站。提早布局 充電樁市占達4成許多人對EValue還很陌生，但這個早自2015年就成立的品牌背後，其實是重電業者華城電機公司，你可能不知道，這家公司在台灣營運充電樁的市占率，已經達到4成。已有近52年歷史的華城，主要產品是電力變壓器、配電盤、智能電表等設備，還從事變電所、發電廠等系統的統包工程。另一方面，華城也與時俱進，看到綠能是未來趨勢，很早就布局這個產業，除了發展風電、太陽能等相關業務之外，也踏入電動車領域。為了示範、推廣和驗證華城的充電系統，去年在台北市內湖蓋了第一座停車加充電的全場域充電站，內有一座30kW的DC直流充電樁（快充），有歐美規格CCS1和日本規格CHAdeMO兩種接頭，供不同車款使用；另有15座17.6kW的AC交流充電樁（慢充），由華城自行開發，比一般的7kW快很多，可以說是「最快的慢充」。關於進軍電動車充電市場的契機，華城電機執行長許逸晟透露，公司十年前就發現，電動車的議題在國外升溫，而充電和電力傳輸都是電動車要解決的問題，這正好是華城的核心本業。於是華城2011年先成立電動車研發組，陸續開發出充電樁等設備。原本鮮少直接面對消費者的華城，在電動車領域改變了傳統的製造思維，2014年成立充電站營運中心，開始做起B2C的生意。華城認為，台灣充電設備的競爭力不如國外，而且當時台灣電動車數量不多，環境不成熟，相關基礎建設落後，充電設備需求有限；即使要外銷，也因為這一類設備和當地基礎建設或電力設施有密切關係，台灣產品很難攻下國際市場。華城也不希望為了搶訂單，導致毛利率不斷下降。放眼國外，電動車市場擴大後，營運系統的需求也會跟著提高。於是華城決定，從前端的生產電動車充電樁，到建置充電站，以及開發智能雲端管理系統、經營充電站等，一手包辦，打造一條龍的商業模式。儘管初期建置成本高，但電力設備至少都能用2、30年，這種方式可望細水長流。一條龍商業模式 獲利細水長流也因此，華城可以依車廠的需求，提供整個過程中不同階段的服務。例如2016年華城與電動車廠特斯拉合作。特斯拉知道要在台灣賣電動車，要先解決充電站的問題，當時也評估了多家業者，最後看上華城的原因是，它是唯一一家有機電背景又懂充電的廠商。特斯拉不需要業者開發設備，但要懂得充電、搞定包括法規等電力相關的大小事。2019年，華城成為台灣賓士充電營運合作夥伴，建置充電站。賓士的思維和特斯拉不同，是希望找到一個能解決所有充電問題的方案，最後選中華城。許逸晟說：「如果我們只賣設備，可能拚不過電子業，因為他們的設備很便宜；如果要做一個App，我們可能輸給新創的軟體公司。但我們有完整的方案，而且非常熟悉電力系統，而這是充電要面對的首要問題，又是我們的優勢。」超前部署的成果逐漸顯現，幾乎台灣所有電動車廠，或多或少都和華城有合作關係。目前台灣約有一萬輛電動車，而EValue的App前年推出，去年會員從1千多人迅速增加為3千多人；也就是說，台灣3分之1的電動車主都是會員。華城的作法是，成為會員才能使用設備，因為公司知道資料的重要性。許逸晟指出，電動車主的充電行為多樣化，公司必須藉由會員的回饋，不斷提升充電樁的功能，並試圖找到最有經濟效益的充電站建置地點，滿足大多數人的需求。觀察台灣的電動車主可以發現，族群不同，行為模式也迥異。例如特斯拉車主，以3、40歲中產階級，尤其是科技新貴為主，他們非常習慣從手機的App獲得所有資訊，或用手機支付充電樁的使用費；但傳統汽車廠商的電動車主，多半是有社會地位的中高齡者，他們希望預先付一筆錢，之後可以直接插入充電再從中扣款。今年擴大投資 優化軟硬體接收到消費者各種期待的同時，充電設備軟硬體也要不斷優化，今年將推出第4代的充電樁。一路走來，許逸晟認為最辛苦的事是「人」。一開始除了他之外，公司只有6個人，在不清楚前景如何的情況下摸索前進，同時還要面對消費者，以至於人員流動率非常高，「十年來只有一個人（而且是替代役）始終不離不棄」。電動車愈來愈夯後，EValue部門的規模也不斷擴大，今年預定擴編到40人以上，而且也有獨立成為公司的計畫。去年華城設置了約1百支充電樁，今年預定再增加至少兩百支。儘管目前充電站和充電樁的營收，在集團中的占比甚至低於1%，而且接下來還要繼續投資，因為電動車的新車銷售量占比預估十年後達到5成，充電站的建置勢必要更早完成。公司保守估計，充電相關的營收，可望在2028到2029年大增。老牌重電廠商十年磨一劍，提前部署並且勇敢面對消費者，EValue正蓄勢待發。