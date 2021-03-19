鮭魚護眼、護心又護腦　營養師：掌握一周份量更健康

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鮭魚營養價值豐富 護眼、護腦又護心
簡鈺樺營養師表示，鮭魚的營養相當豐富，對人體各處都有不少的益處。像是最知名的Omega-3就有不少研究發現，其對抗發炎、防失智有利。當中的DHA也有助於兒童腦部發展，且對兒童、成人的腦部保養、視網膜保養很有幫助。EPA也有助於清除人體的三酸甘油脂，降低動脈硬化、高血壓的風險。
鮭魚也含有非常豐富的維生素A、D、Ｅ，維生素Ａ是負責保護、修繕身體各處細胞的保護膜，使其正常運作。維生素D有利鈣吸收、降低發炎反應，一般而言主要仰賴日曬，鮭魚是少部分可從食物中攝取的來源之一。維生素Ｅ則是相當優越的抗氧化劑，有助清除自由基，降低對人體的傷害，也保護心血管、有利預防心血管疾病。
除此之外，鮭魚也富含優質蛋白質。蛋白質攝取來源繁多，如豆、魚、蛋、肉類等，在營養學上會依「蛋白質品質評估」衡量人體有效吸收率及利用狀況做評分，鮭魚的蛋白質就從中脫穎而出相當優越，對於像是維持免疫力等其他營養運作而言，是個很好的原料。
鮭魚營養也不宜過多 次數、份量都要注意
再營養的食物也得適量，簡鈺樺營養師表示，鮭魚雖然營養價值豐富，但由於是深海魚類，還是有重金屬的疑慮，且優質蛋白質吃多超標一樣不利身體健康。建議民眾一周吃2~3次即可，並注意份量。
份量上若單純只攝取鮭魚作為蛋白質來源，可攝取的份量約為手指到手掌的大小、女性手指厚度。若當餐有攝取其他蛋白質，則需要做總量的控管，在食物代換上，一份約為三根手指大小、女性手指厚度。
生魚片一般人不宜過多，免疫力不足者應避免。
鮭魚在日本料理不論是生魚片、壽司等，都是相當受歡迎的選項。不過簡鈺樺營養師也還是提醒，如前述所提到的，即便鮭魚營養豐富，也不宜食用過量，除此之外，生魚片、壽司也不宜食用過多，部份免疫力不足的民眾更要盡量避免。
先以壽司來說，壽司雖為冷飯，許多人可能聽說過冷飯為「抗性澱粉」，較不易吃胖，但簡鈺樺營養師表示，其和一般冷飯相比，製作過程中多會以糖、醋等調味料輔助，攝取過多也是會引起肥胖，且也會有血糖失控的健康風險，有血糖問題的民眾要更加留意。
另一方面，生魚片屬於生食，即便店家有做好食品把關、冰過，上頭也還是可能有細菌存在的風險，依每個人體質不同，免疫力狀況不同，對身體的影響也有所不同。免疫力維持正常者較雖一般而言影響較小，但吃到一定的細菌量，也可能出現細菌感染、食物中毒的風險。而像是年紀較小的幼兒、年紀較大的長者、正在進行癌症化療的癌友等免疫力不足的族群，細菌感染、食物中毒的風險就會相對較高，更不宜生食。提醒免疫力較不足的民眾應避免生魚片，一般民眾也得多加留意，避免過量。
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