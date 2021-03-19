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新台幣 109.8 萬元起 第二代小改款 Volkswagen Tiguan 正式在台上市

7Car 小七車觀點

2021-03-19 20:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
台灣福斯今日 3/19 宣布第二代小改款 Volkswagen Tiguan 車系正式在國內上市，編成與建議售價分別是 280 TSI Life（新台幣 109.8 萬元起，接單生產）、280 TSI Elegance (新台幣 129.8 萬元起)、330 TSI Elegance Premium (新台幣 153.8 萬元起)、380 TSI R-Line Performance (180.8 萬元起) 及 R (新台幣 205.8 萬元起)。
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小改款 Tiguan 提供「星輝閻夜藍」、「星砂海豚灰」及「星際月岩灰」共 3 款新車色，座艙內配置 10.25 吋全邏輯數位化儀表及第三代 MIB 模組化資訊娛樂系統，搭配 Soft Key 全平面虛擬按鍵及手勢控制功能，也具備原廠中文導航系統、App-Connect 多媒體手機鏡射（含 Android Auto 與無線 Apple CarPlay）、Harman Kardon 環繞音響系統及 30 色車室氛圍燈。
安全防護方面，小改款 Tiguan 標準配備 7 具 SRS 輔助系統及 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，在 280 TSI Elegance 以上車型搭載 IQ.LIGHT 智慧燈組 (LED Matrix 矩陣式頭燈)，並導入 Level 2 半自動駕駛輔助，提供全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統、Front Assist 車前碰撞預警系統（含 AEB 自動輔助緊急煞車功能)、前方行人監控系統、車側盲點警示系統等、車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統、主動乘員防護系統（前方及後方偵測）、RTA 後方橫向車流警示系統 （含煞車輔助功能）、Emergency Assist 緊急待援輔助系統及 Area View 360 度環景顯示等，也首度導入 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統。
動力配置方面，280 TSI 車型採用 1.5 升 TSI 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，具備 ACT 主動式汽缸休止管理系統，可輸出 150ps 最大馬力及 25.5kg-m 峰值扭力，330 TSI 與 380 TSI 車型均採用 2.0 升 TSI 直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，330 TSI 可輸出 190ps 最大馬力及 32.6kg-m 峰值扭力，380 TSI 可輸出 245ps 最大馬力及 37.7kg-m 峰值扭力，R 可輸出 320ps 最大馬力，全車系均搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱。
第二代 Tiguan 車系自 2016 年在國內上市以來，隨著 SUV 風潮的興起而成為品牌最為暢銷的車款，重要性不言可喻，如今小改款車系登場後，預料可強化產品競爭力。

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