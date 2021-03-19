▲ Taycan 交車破兩萬，Porsche 2020 年度整體營運表現強勁

儘管全球經濟形勢緊張，保時捷於 2020 年仍如預期達成 14.6% 的銷售報酬率。儘管曾短暫停產，保時捷於 2020 年整體營收幾可媲美 2019 年的最佳紀錄。去年度，保時捷全球交車總數超過 272,000 輛，僅較 2019 年略低 3%。稅前利潤成長至 44 億歐元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
挑戰 2025 盈利計劃 秉持這項精神，保時捷再次雄心勃勃地設定新目標 - 「2025年盈利計劃」(Profitability Programme 2025)。保時捷的新目標是，在 2025 年達成 100 億歐元的目標，並且在 2025 年後的每一年成長 30 億歐元。對保時捷來說，這項計劃不僅僅是一個儲蓄計劃，更是一項創新計劃；這不是削減多少成本的問題，而是關於如何智慧優化所有流程，並開發新的發展機會。在艱難的市場環境中，保時捷仍維持 36,000 名左右的員工人數。保時捷締結了一份工作保障協議，確保核心人員在 2030 年前的工作需求，不會裁員或放棄任何一個子公司；相反地，保時捷正在對員工和未來進行投資。而這一切已有回報：保時捷進一步提高了營運效率並降低了獲利的門檻。因此，面臨當下的經濟形勢，保時捷仍期望達成 2021 年 15% 銷售報酬率的目標。如同往年，保時捷與員工分享了公司的獎金，2020 年的獎金為 7,850 歐元。保時捷目標：2030 年資產負債表實現氣候中和自 2021 年以來，祖文豪森(Zuffenhausen)，魏薩(Weissach)和萊比錫(Leipzig)等主要製造基地都做到了碳中和。保時捷更啟動了全面減碳計劃，透過系統性地避免及降低二氧化碳排放量，實現整體價值鏈在 2030 年達成碳中和的目標。保時捷已為未來 10 年內的減碳項目預留超過 10 億歐元的資金，並已成就了第一個里程碑：甫於 3 月初全球首發的Porsche Taycan Cross Turismo 便是首部在整個產品使用週期均落實碳中和的車款。2020 年，保時捷於歐洲市場三分之一銷售車輛皆搭載電動動力系統，全球為 17％。到了 2025 年，所有保時捷售出的新車款中將有一半搭載電動動力系統，目標在 2030 年時，所有售出車款的 80％ 為電動車款。對於保時捷而言，社會責任行動也屬於永續發展的範疇。為此，保時捷在疫情期間啟動了「Porsche Helps」支援計劃，無數員工也將時間或金錢投入此一慈善行動中；保時捷更在這艱困時刻，將捐款預算提高至 500 萬歐元，並增加一倍的糧食捐贈給食物銀行。全球交車表現亮眼保時捷憑藉著獨特的全球品牌定位，交車數量持續維持亮眼表現，跑車總交車數也維持穩定。全球車主對 Cayenne 的支持和喜愛，亦引領 Cayenne 全年交車成長至 92,860 輛，較前一年成長 1%。2020 年德國工廠停產六週對去年春季產能提升及眾多市場發表計畫雖造成相當程度的影響，保時捷 Taycan 在 2020 年全球交車數量仍高達 20,015 輛。中國為最大的單一市場：2020 年總交車數為 88,968 輛，比 2019 年成長 3%。綜觀全球市場，保時捷在亞太、非洲與中東地區持續穩健發展，2020 年交車總數成長 4%，達 121,641 輛；歐洲及美國市場在飽受疫情打擊之際仍表現強健，歐洲市場交車數共 80,892 輛，美國則為 69,629 輛。