▲ Taycan 交車破兩萬，Porsche 2020 年度整體營運表現強勁

我是廣告 請繼續往下閱讀

保時捷全球執行董事會主席 Oliver Blume 與保時捷全球執行董事會副主席兼財務與 IT 執行董事會成員 Lutz Meschke。

× 保時捷全球執行董事會主席 Oliver Blume 與保時捷全球執行董事會副主席兼財務與 IT 執行董事會成員 Lutz Meschke。

儘管全球經濟形勢緊張，保時捷於 2020 年仍如預期達成 14.6% 的銷售報酬率。儘管曾短暫停產，保時捷於 2020 年整體營收幾可媲美 2019 年的最佳紀錄。去年度，保時捷全球交車總數超過 272,000 輛，僅較 2019 年略低 3%。稅前利潤成長至 44 億歐元。