Toyota Corolla Cross No.001 ---- 國民休旅來囉 !

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Toyota Corolla Cross 在 2020 年 10 月在台推出，上市以來已二度刷新 SUV 車款單月的銷售紀錄，儼然是市場上最受歡迎的休旅車。而在 2020 年 10 月，和泰汽車導入全新國產中型休旅車 Corolla Cross，不僅能夠補足國產休旅車的產品陣線，並提高稼動率，同時 SUV 的產品定位也正好符合現代消費者的購車風潮，上市以來已二度刷新 SUV 車款單月的銷售紀錄，儼然是市場上最受歡迎的休旅車。Corolla Cross 在國內市場提供 1.8L 汽油以及 1.8L Hybrid 兩款動力，基本上是與 Corolla Altis 為相同的配置，而 Hybird 車款雖然有提供油電系統以及更高度節能的優勢，但實際上汽油版對於主要客群來說有著更強烈的親民度，以及更低的入手門檻，一直都是車系的主力銷售車型。綜觀整個市場上，Corolla Cross 無論是車身尺碼、價格以及品牌形象都完全符合一般大眾購車的需求，可說是新一代國民神車一點都不為過，自然是國內消費者最關注的重點車款之一。因此這次選擇以 Corolla Cross 1.8L 尊爵版作為本站長期測試單元的第 9 輛車款，來瞭解這部在亞洲市場首發登場的國民休旅車在長期持有下的產品體驗，來接替先前的 Corolla Altis Hybrid。完成車輛下訂之後，不免俗的又來到選擇車色的猶豫時間，原廠提供的車色都是屬於常見的基礎車色，考量該車未來將成為公司的工作車，因此車色便交由編輯自行選擇，最後決定以從來沒有體驗過的黑色。而內裝 Corolla Cross 也提供了雙色的選項，考量與車色的搭配以及亮眼度，也大膽選用的紅色內裝，為這部國民休旅車帶來一點個性化的色彩。選擇完車色與內裝色之後，等待交車的期間也是與一般消費者一樣，時不時會注意此車的相關資訊，而原廠所提供的選配項目琳瑯滿目，所以這次也特別選配部分的套件來體驗經過原廠認可的配件，包括 4G 旗艦升級影音套件、Super HD 行車紀錄器、環景影像輔助系統、隔熱紙...等配件，日後再詳細提供使用報告。