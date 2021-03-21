NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

【油價公告】中油宣布明(22)日起國內汽油漲 0.5 元、柴油漲 0.6 元

7Car 小七車觀點

2021-03-21 13:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
台灣中油
台灣中油公司宣布自明(22)日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.5元及0.6元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.5元、95無鉛汽油每公升28.0元、98無鉛汽油每公升30.0元、超級柴油每公升23.8元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣中油表示，本週受德、法、義暫停AZ疫苗接種，且義大利擬於復活節週末(4月3日至4月5日)實施封城等因素影響，帶動國際油價驟跌。本週調價指標7D3B週均價為每桶65.99美元，較前週67.32美元下跌1.33美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.026元，國內油價依公式計算跌幅為1.51%。按浮動油價調整原則，加計之前因抵亞鄰因素未調足吸收金額後，汽、柴油每公升原應各調漲1.4元及2.1元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.5元及0.6元，應調未調之0.9元及1.5元皆由台灣中油吸收。

NOW民調中心

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
您逛過IKEA敦北店嗎？

您逛過IKEA敦北店嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
38.41%61.59%
2021-03-17-2021-03-23

丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？

丹丹
峮峮
30.25%69.75%
2021-03-17-2021-03-23

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
81.57%18.43%
2021-03-16-2021-03-22

你會為了想免費吃壽司而改名叫「ㄍㄨㄟ ㄩˊ」嗎？

不會
4.58%95.42%
2021-03-17-2021-03-21
即時
推薦閱讀