彰醫減重班找中西醫加入 助減重者順利瘦身
健康醫療網
2021-03-21 14:31:00
【健康醫療網／記者曾正豪報導】為了幫助民眾健康減重，衛福部彰化醫院健康減重班特別找來中西醫的醫師評估學員的各別狀況，並加入包括西醫藥物及中醫埋線、針灸等減重方式，提供給學員以「自選餐」的方式選擇適合的減重方式；彰化醫院減重護肝小組個案管理師洪雅琳指出，學員可選擇「三合一」減重方式，也可只加西醫或中醫或只選原本方式，在中西醫師協助下找到減重最佳路徑。
中西醫加入助減重 加強成員瘦身效能健康減重班「用LINE幫民眾減重」已邁入第5年，是由肝膽腸胃科醫師及心理師、營養師、個案管理師組成的專業團隊，除了給予成員正確的飲食及運動習慣，成員也會每天上傳三餐的飲食，讓專業團隊即時給予修正與建議。肝膽腸胃科主任楊智超表示，減重班過去以來成效都很好，為了加強效能，加入中西醫後，像是經西醫評估，可藉由施打食慾抑制劑或服用排糖藥來促進效能。中藥搭配埋線等療程 調整體質助瘦身在中醫減重上則是藉由科學中藥搭配埋線、針灸、電療等方式，幫助成員提升新陳代謝並調理體質。中醫師梁惠宇提及，像是埋線、針灸就是直接針對肚子或大腿等肥胖處或穴位施行，以刺激脂肪代謝，至於針灸及電療則是以一週2次的方式進行，尤其對於身體質量指數(BMI)在27以上的較胖者，效果較佳。養成正確飲食運動習慣 成功減重不復胖此外，每次課程開始會先針對學員做相關健康檢查，三個月後將再抽血化驗，以了解成員在減重後的身體狀況，做為後續追蹤。楊智超主任強調，減重班主要是幫助成員養成正確飲食及運動的生活習慣，即使需要醫藥協助也僅短暫過程，最重要是能使成員順利減重且不復胖。資料來源：健康醫療網 彰醫減重班找中西醫加入 助減重者順利瘦身 健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊