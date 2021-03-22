特企／「春之呼吸」鼻塞噴嚏又來　斷過敏中醫這樣做

媽媽帶著就讀小學的小風至中醫尋求幫助「醫師，我們家兒子好像有怪病，他晚上都有好好睡覺，但白天還是很愛睡，連上課、吃飯都會睡著！我們求診過好多地方，都找不出原因⋯」媽媽困擾的說著，小風卻已經趴在桌上睡著了。經長庚醫院中醫部部長楊賢鴻醫師望診，發現小風有嚴重的黑眼圈，接著詢問過敏相關症狀，發現他時常鼻塞、流鼻水，便先開立過敏藥方，也請小風至西醫做睡眠檢查。兩週後回診，小風被西醫診斷為淺眠，過敏導致小風睡眠品質長期不佳，進而影響學習及日常生活。這期間小風乖乖服用藥方，過敏症狀改善許多、睡得比較好、白天嗜睡狀況也變少了。

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春季溫差大肝氣旺 過敏族群應注意

俗語說「春天後母面」，就好比近期時冷時熱的氣溫變化。據《中醫基礎理論》，五行對應五臟與四季，春季與木氣相應，臟腑對應於肝，屬肝氣較旺盛的季節。往往在立春後，體內肝氣日漸深而愈盛，在清明之際達到最旺，此時較易導致肺呼吸系統的疾病，像是咳嗽、氣喘、鼻炎等。

楊醫師表示「台灣過敏原以塵蟎為主，一年四季都會有過敏患者。再加上台灣春秋兩季溫差大、濕度高，更容易誘發過敏症狀。」在台灣大約每三人就有一人飽受過敏困擾，一想到讓人難以忍受的鼻塞、噴嚏、發癢等症狀，常常只能拿著一包衛生紙猛擤，嚴重時可能還會脫皮、頭痛，甚至影響日常心情及專注力。

氣虛體質慎防過敏 寒涼生冷多忌口

以過敏內因而言，中醫認為多以臟腑功能失調，肺、脾、腎三臟虛損為主，與家族遺傳或個人先天體質有關。楊醫師提醒「如果爸媽都有過敏體質，小孩會比一般人高出四倍的過敏風險！」另外，許多過敏患者皆屬於虛寒體質，楊醫師解釋，「氣虛」便是一種虛寒體質，容易精神不振、四肢懈怠、面色淡白、頭暈耳鳴。氣虛者的新陳代謝差、體溫較低，不容易把痰濕代謝掉，而堆積在體內，一旦風寒襲肺，容易引發氣喘或過敏。

因此在調理過敏時，中醫著重臟腑功能調理及保暖，楊醫師特別呼籲「體質偏虛寒的過敏患者應盡量避免食用寒涼、生冷的食物，尤其是西瓜、橘子、水梨、蝦蟹、白蘿蔔、香菇、大白菜等，皆屬於寒涼性食物，以免引發過敏症狀反覆發作。此外，也建議多運動以協助體溫升高、祛寒祛濕。」

過敏體質日常調養 中醫建議這樣做

楊醫師細心說明「沒有一種藥方適用於所有過敏患者，醫師會依照個人狀況去調理異常的免疫系統。在長年的中醫研究裡，已經發現過敏是可以被治療的，通常需要三個月至半年持續調理，就會看到不錯的改善。還有，孩童也適合以中醫調養過敏體質，抓取較溫和的藥方再加上腸胃的調理。總之，想要告別過敏，一定要有足夠的耐心跟著醫師持續抗戰！」楊醫師也建議有過敏困擾的民眾可以試試這樣做，輔助過敏症狀改善與體質調理

【1/食材調養】溫補固本，增強體質

大人可選用白參為主的藥膳為佳；孩童避免上火，則建議選用西洋參搭配紅棗。

【2/穴道按摩】宣通鼻竅，改善鼻塞及鼻水等不適

鼻子旁邊的迎香穴，每天按摩20-30下，亦可晨起及睡前使用溫熱毛巾溫敷5分鐘。

「建議有過敏體質者，透過平日調養來減輕過敏好發機會，更可以不因過敏而分散注意力，增進學習或工作效率，提升生活品質！」楊醫師將於4月10日（六）應台灣聯合抗癌協會邀請，現身於褐藻健康日，進一步於現場以中醫學角度講解過敏的衛教知識，若您或家人長期因過敏症狀而苦惱，一同來與過敏說再見吧！有興趣與楊醫師現場互動者，可上活動網站報名。