臺灣九萬人正在洗腎！ 日常運動維持健康
健康醫療網
2021-03-22 12:31:00
【健康醫療網／記者林怡亭報導】腎臟是負責排毒的器官，透過運動流汗，可以加速排除尿毒素，長期規律的運動更能維持血壓的穩定。臺灣目前洗腎人數約九萬多人，有近12%國人患有慢性腎衰竭，不論洗腎病人的發生率與盛行率長期以來都是世界第一，而且每年新增加洗腎病人數仍有八至九千人。
腎病者下肢循環不佳 運動可促進血液流動花蓮慈濟醫院內科部副主任王智賢醫師指出，腎病患者的下肢循環通常不是很好，血液容易堆積在雙腳造成腫脹，若是有持續的運動習慣，可以促進下半身血液回流。養成良好運動習慣 守護腎臟健康「運動就是身體的一種補藥。」花蓮慈院的黃意雯物理治療師和楊子儀物理治療師分享在家利用椅子、彈力帶等道具，訓練上、下肢的肌力和肌耐力的方法，強調守護腎臟健康並不難，只要日常生活養成均衡飲食的好習慣，再加上運動，就可以提升生活品質，降低罹患慢性腎臟疾病的風險。出現疑似腎臟異常 應立即就醫有保障針對民眾常發問關於蛋白尿和腎臟水泡等問題，王智賢醫師特別提醒，每個人的體質跟健康狀況不同，建議大家若發現腎臟出現異常症狀，一定要到合格的醫療院所就醫，尋求專業醫師的幫助。資料來源：健康醫療網 臺灣九萬人正在洗腎！ 日常運動維持健康健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊