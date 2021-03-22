NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

為都會物流而生─Volta Trucks更新官方網頁，首款純電貨車Volta Zero將於2021下半年上路運行

Carture 車勢文化

2021-03-22 13:25:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
在全球都在開始能源轉型下，電動車似乎車輛發展邁向下一階段的最大趨勢，除了一般乘用車，商用車也同樣朝著電動化邁進，於2017年成立的新興電動商用車Volta Trucks，繼於2019年發表、2020年問世之首款中型純電貨車Volta Zero後，日前亦推出更新版官網，提供更多有關電動商車發展與Volta Zero的相關資訊，希望藉此讓大家能夠更認識與了解Volta Trucks！
我是廣告 請繼續往下閱讀
Volta Trucks是由在商界及車界資歷豐富的人Carl-Magnus Norden和Kjell Waloen於瑞典成立，但在製造車輛方面，他們卻是與在賽車場上戰功彪炳的英國專業賽車與車輛工程公司Prodrive合作，在2020年9月正式推出首款中型純電貨車Volta Zero，是世界上第一款專為市區內貨運而設計的16噸純電貨車，零排碳與高安全是它最大核心訴求，Volta Zero在車內設計上，將駕駛座設置在駕駛艙正中間，四周採寬闊的大面積玻璃圍繞，成為類似玻璃屋般的駕駛空間，且乘坐位置也比傳統貨車低，讓駕駛者可以擁有達220度之大視野，加上影像輔助系統，竭盡所能降低視覺盲點，同時兩側採類似公車的側滑門設計，也可減少開門時對行人、單車或機車的干擾與危害。
駕駛者擁有達220度之大視野m
駕駛者擁有達220度之大視野m
同時，為達到最大運載機能，車身採空間衍架結構，可適度調整尺寸，除了標準16噸設置外，營運業者可依需求在14~18噸間調整。而且鈑件與車內材質都是採用世界首創、天然纖維製成的複合材質打造，剛性與重量幾乎與碳纖維相同，最重要的是可達到碳中和效果，製成二氧化碳排放量比碳纖維低了75%，更加環保。
動力系統採全電動馬達，極速可達90km/h，標準電池容量為150kWh，另有225kWh高容量版本可選，官方公布之續航力為150~200km，目標到2025年Volta Zero減少18萬噸的二氧化碳排放量，而且因為採純電動設計，機械零件的數量比燃油車輛少了整整90%，將可大幅降低維護成本，使其使用成本遠低於同級燃油車，對於營運業者而言可以獲取更高的營利，因此對商用車消費族群有很高的吸引力。而Volta Zero預計在2021年下半年就可以開始上路營運。

NOW民調中心

您逛過IKEA敦北店嗎？

您逛過IKEA敦北店嗎？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

哪位政治人物婚外情的辯解理由最讓您無法接受？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

情侶之間可以互查手機嗎?

可以
不可以
38.41%61.59%
2021-03-17-2021-03-23

丹丹ＶＳ峮峮！在您心中您認為誰的人氣更高？

丹丹
峮峮
27.97%72.03%
2021-03-17-2021-03-23

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
80.79%19.21%
2021-03-16-2021-03-22
即時
推薦閱讀