為都會物流而生─Volta Trucks更新官方網頁，首款純電貨車Volta Zero將於2021下半年上路運行

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Volta Trucks是由在商界及車界資歷豐富的人Carl-Magnus Norden和Kjell Waloen於瑞典成立，但在製造車輛方面，他們卻是與在賽車場上戰功彪炳的英國專業賽車與車輛工程公司Prodrive合作，在2020年9月正式推出首款中型純電貨車Volta Zero，是世界上第一款專為市區內貨運而設計的16噸純電貨車，零排碳與高安全是它最大核心訴求，Volta Zero在車內設計上，將駕駛座設置在駕駛艙正中間，四周採寬闊的大面積玻璃圍繞，成為類似玻璃屋般的駕駛空間，且乘坐位置也比傳統貨車低，讓駕駛者可以擁有達220度之大視野，加上影像輔助系統，竭盡所能降低視覺盲點，同時兩側採類似公車的側滑門設計，也可減少開門時對行人、單車或機車的干擾與危害。
同時，為達到最大運載機能，車身採空間衍架結構，可適度調整尺寸，除了標準16噸設置外，營運業者可依需求在14~18噸間調整。而且鈑件與車內材質都是採用世界首創、天然纖維製成的複合材質打造，剛性與重量幾乎與碳纖維相同，最重要的是可達到碳中和效果，製成二氧化碳排放量比碳纖維低了75%，更加環保。
動力系統採全電動馬達，極速可達90km/h，標準電池容量為150kWh，另有225kWh高容量版本可選，官方公布之續航力為150~200km，目標到2025年Volta Zero減少18萬噸的二氧化碳排放量，而且因為採純電動設計，機械零件的數量比燃油車輛少了整整90%，將可大幅降低維護成本，使其使用成本遠低於同級燃油車，對於營運業者而言可以獲取更高的營利，因此對商用車消費族群有很高的吸引力。而Volta Zero預計在2021年下半年就可以開始上路營運。