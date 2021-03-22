Ford Kuga ST-Line No.024 ---- 置物空間，好用嗎？

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前座部分，中控台下方的置物空間因排檔座有別於採用極簡化的電子旋鈕方式，使得空間上的設計更加便利，內部造型相當方正，並提供了一組手機無線充電板，擺放智慧型手機可直接進行充電，同時上方還以軟墊來鋪陳，擁有止滑的效果。右側則設有 12V 電源插座與兩組 USB 充電孔，而充電孔也具備藍色照明功能，在夜間時能快速找到對應接口位置。
在中央鞍座上提供了 2 組開放式的置杯架，具備了夾緊功能，能提供不同大小杯型來擺放，同時位置設計也相當就手，幾乎不用擺頭察看就可以拿取，相當的直覺。同時，藍色燈光照明功能在同級之間屬於少見，能有效增進夜間的能見度。此外，兩組置杯架之間還可以看到尺碼更小的置杯架，但是使用頻率極低，就算沒有夾緊功能也不致於造成不便。兩側門板在下方同樣設有置物區，不過底部並無特別紋路或者植絨設計，但仍區隔出可擺放瓶罐的空間，其中前門板向內延伸的凹槽空間與一般保溫瓶的直徑相當，亦可以直接倒放保溫瓶，騰出來的空間便可以放置隨手拿取的物品。而後門板的置物空間受限車門造型顯得侷促許多，勢必得以斜放的方式擺放水杯，雖然喇叭蓋可以當作倚靠點，但行駛時就比較容易產生震動的異音。整體而言，Kuga 的車室空間設計已經相當符合日常使用需求，已經達到水準內的表現，但以 ST-Line 的入手價格來說，門板細部方面能夠再提供植絨的處理，對於整體的使用體驗會更加分。
本週使用情形方面，Kuga 主要由小七哥以及家人作為日常通勤、代步等用途，使用範圍僅在台北市區。而本週共有兩次的加油記錄，分別是在 3/15 行駛 317.1 公里之後添加了 43.91 公升的 98 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 7.22km/L，第二次則在行駛 211.5 公里之後，於 3/21 再加添 34.99 公升的 98 無鉛汽油，換算平均油耗表現約為 6.04km/L 。