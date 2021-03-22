騎車手麻是怎麼了？ 當心「尺神經損傷」找上門
健康醫療網
2021-03-22 13:31:00
【健康醫療網／記者曾正豪報導】35歲的陳先生，日前自騎單車環島旅遊後，出現兩手麻痛，手部精細動作無力雖至診所做頸部牽引治療，一個多月仍未見改善，因此至新竹臺大分院新竹醫院求診，經安排神經電學檢查，診斷為單車手麻痹，即所謂的手腕尺神經損傷。
手指麻木原因多 多項目檢查對症下藥新竹臺大分院新竹醫院復健部林樞寰醫師表示，臨床上會造成手指麻木、感覺異常或手指精細動作無力的原因有許多，例如：第八頸神經根及第一胸神經根病變、臂神經叢損傷、肘隧道症候群、腕道症候群、單車手麻痹等，醫師除藉由病史及理學檢查外，往往須安排電學檢查，以瞭解是什麼神經受傷，在什麼部位受傷，及嚴重程度為何，有時還需要安排超音波或核磁共振檢查來協助查明原因，以提供正確治療。尺神經損傷 常見職業工作、長距離乘騎自行車所致手腕前面有兩條神經分別是正中神經及尺神經，控制手部精細動作及感覺，容易因為長時間使用或壓迫而造成傷害。根據文獻報告，在手腕處造成的尺神經損傷，最常見的原因是與職業工作有關，其次是局部有異常結構組織壓迫，例如腱鞘囊腫。另外，長距離騎自行車選手也是高風險族群，研究調查顯示，多天數、長距離騎乘自行車活動，有二至三成選手會出現手部相關症狀，主要原因是因為長時間要用力握住自行車手把所致。長距離的單車活動 3要點須牢記任何疾病預防遠勝於治療，若有計畫從事長距離的單車活動，林樞寰醫師建議，應調整單車手把，使手腕維持在自然中間位置，以緩解手腕潛在過度伸展而造成神經壓迫。另外，也要穿戴合適手套；有研究顯示穿戴有襯墊手套可以顯著降低手部壓力，減少神經壓迫。最重要的是，要時常改變手部姿勢，以避免同一部位受力，分散壓力，且騎乘途中應適度休息，才能減少傷害的發生，享受運動的益處及樂趣。資料來源：健康醫療網 騎車手麻是怎麼了？ 當心「尺神經損傷」找上門健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊