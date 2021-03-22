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騎車手麻是怎麼了？　當心「尺神經損傷」找上門

健康醫療網

2021-03-22 13:31:00

騎車手麻是怎麼了？　當心「尺神經損傷」找上門
騎車手麻是怎麼了？　當心「尺神經損傷」找上門
【健康醫療網／記者曾正豪報導】35歲的陳先生，日前自騎單車環島旅遊後，出現兩手麻痛，手部精細動作無力雖至診所做頸部牽引治療，一個多月仍未見改善，因此至新竹臺大分院新竹醫院求診，經安排神經電學檢查，診斷為單車手麻痹，即所謂的手腕尺神經損傷。
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手指麻木原因多　多項目檢查對症下藥
新竹臺大分院新竹醫院復健部林樞寰醫師表示，臨床上會造成手指麻木、感覺異常或手指精細動作無力的原因有許多，例如：第八頸神經根及第一胸神經根病變、臂神經叢損傷、肘隧道症候群、腕道症候群、單車手麻痹等，醫師除藉由病史及理學檢查外，往往須安排電學檢查，以瞭解是什麼神經受傷，在什麼部位受傷，及嚴重程度為何，有時還需要安排超音波或核磁共振檢查來協助查明原因，以提供正確治療。
尺神經損傷　常見職業工作、長距離乘騎自行車所致
手腕前面有兩條神經分別是正中神經及尺神經，控制手部精細動作及感覺，容易因為長時間使用或壓迫而造成傷害。根據文獻報告，在手腕處造成的尺神經損傷，最常見的原因是與職業工作有關，其次是局部有異常結構組織壓迫，例如腱鞘囊腫。
另外，長距離騎自行車選手也是高風險族群，研究調查顯示，多天數、長距離騎乘自行車活動，有二至三成選手會出現手部相關症狀，主要原因是因為長時間要用力握住自行車手把所致。
長距離的單車活動　3要點須牢記
任何疾病預防遠勝於治療，若有計畫從事長距離的單車活動，林樞寰醫師建議，應調整單車手把，使手腕維持在自然中間位置，以緩解手腕潛在過度伸展而造成神經壓迫。
另外，也要穿戴合適手套；有研究顯示穿戴有襯墊手套可以顯著降低手部壓力，減少神經壓迫。最重要的是，要時常改變手部姿勢，以避免同一部位受力，分散壓力，且騎乘途中應適度休息，才能減少傷害的發生，享受運動的益處及樂趣。
資料來源：健康醫療網 騎車手麻是怎麼了？　當心「尺神經損傷」找上門
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