北美專屬限量版本 Lexus IS 500 F SPORT Performance Launch Edition 登場
7Car 小七車觀點
2021-03-22 14:25:40
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IS 500 F SPORT Performance Launch Edition 在外觀部分採用專屬的 Incognito 車色，足踏來自 IS F SPORT Dynamic Handling Package 動態操控套件中的 19 吋七輻雙肋式 BBS 消光黑色 BBS 鋁合金輪圈，可較標準的 19 吋 IS F SPORT 輪圈減少約 7.23 公斤的車重。
內裝方面，IS 500 F SPORT Performance Launch Edition 在前後座椅、門飾板及中控台等處均採用黑灰雙色 Ultrasuede® 材質製作，方向盤設有黑色 F SPORT Performance 銘牌，外部施以皮質及銀色木紋包覆，還具備電熱功能，儀錶板加入 Launch Edition 專屬啟動畫面，中控台底部配置限量號碼。
動力配置方面，IS 500 F SPORT Performance Launch Edition 採用與標準版本 Lexus IS 500 F Sport Performance 相同的 5.0L 自然進氣 V8 汽油引擎，最大輸出表現為 472hp / 7,100rpm、最大扭力為 395 lb-ft / 4,800rpm，搭配 8 速 Sport Direct Shift 自排系統，0-60mph 需耗費 4.5 秒。
國內市場方面，Leuxs 總代理和泰汽車選在去年 (2020) 正式推出改款 IS 300h 車系，編成分為豪華、頂級以及 F Sport，正式售價豪華型為 189 萬、頂級型 199 萬(選配天窗 204 萬)，F Sport 車型則為 195 萬，試駕報導 [請按此參閱] 。
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