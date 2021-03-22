吃海產後發癢、嘔吐、腹瀉？ 當心是「組織胺」中毒了
健康醫療網
2021-03-22 14:31:01
臺灣四面環海，漁產豐富，國人飲食中常見水產品，而新聞報導也偶有食用水產品中毒的事件。根據食藥署108年食品中毒資料，「組織胺」發生中毒機率為天然毒素中最高；另每年11月到3月的河豚產季，也會有偶發河豚毒素事件，屬於神經毒素類中毒，如果未能及時處理，恐有致命的風險。
新鮮水產儘快吃 有效防止組織胺食藥署指出，組織胺是在新鮮度差或腐敗水產魚肉中常見的一種化合物，成因是當魚體保存不當遭受細菌污染時，細菌會把魚體內的組胺酸分解成組織胺。由於組織胺對熱非常安定，不容易以加熱方式破壞，因此一旦生成就不容易除去，當消費者食入超過 500 mg/kg的組織胺後會引起中毒症狀，症狀包含：臉部與口腔泛紅、出現蕁麻疹、發癢、噁心嘔吐、腹痛腹瀉、呼吸困難等症狀。河豚毒素中毒 多數食用來路不明產品目前國內發生的河豚毒素中毒案件中，多數是不知道自己食用的是河豚或未有完整包裝標示的水產品及加工水產品（如魚鬆、香魚片等）。為預防中毒，應避免食用來路不明或不知名的水產品。安心吃水產 購買水產品這樣做食藥署已公開組織胺及河豚毒素等海洋毒素的檢驗方法，民眾可於食藥署官網查詢下載（首頁>業務專區>研究檢驗>公告檢驗方法或建議檢驗方法）；同時，食藥署也提醒，民眾避免購買不新鮮、不常見或來路不明的水產品，才能吃得安心，避免海洋毒素中毒。資料來源：健康醫療網 吃海產後發癢、嘔吐、腹瀉？ 當心是「組織胺」中毒了健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊