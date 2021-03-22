主打三排 6 人奢華風格 Ford Equator 將於 3/28 中國大陸市場推出
7Car 小七車觀點
2021-03-22 17:25:40
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Ford Equator 尺寸介於 Everest 與 Explorer 之間，長寬高分別是 4,905mm x 1,930mm x 1,755mm，軸距為 2,865mm。外觀上，Equator 採用與海外市場車型不同的風格設計，擁有符合當地喜好的外型表現。車頭採用了分離式大燈，中央的水箱護罩接近垂直，內部則透過鍍鉻飾條的細部妝點來提升豪華感。同時，車頭下方同樣可見 SUV 慣用的銀色護板設計，來提升粗曠感受。來到車側，Equator 線條相當的剛硬，D 柱也是採用接近垂直的角度，以創造內部優異的空間感，配合近 5 米長、2 米寬的車身大小，豪華的氣派感油然而生。
在座艙表現方面，則透過大量的雙色皮革材質、軟質塑膠來鋪陳，奠定最基礎的豪華氛圍。配備上，中控台具備兩組 12.3 吋液晶螢幕，多媒體系統內建騰訊 TAI 3.0 汽車智能系統，擁有 AR 虛擬實景導航功能、App 遠端遙控與多人記憶藍芽數位鑰匙，同時 Co-Pilot360 系統也是全車系的標準配置。座椅鋪陳方面，Equator 採用三排 2+2+2 的設計，第二排為兩張獨立座椅，擁有扶手、座椅加熱和通風功能，而第三排座椅則採用 6/4 分離的設計。
動力表現上，Equator 採用 2.0L EcoBoost225 渦輪增壓引擎，搭配 6 速雙離合器變速箱，最大馬力為 225ps。Equator 領裕未來上市後，將和現有的 Territory、Everest 一起提升在中國大陸 SUV 市場表現。
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