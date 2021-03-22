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主打三排 6 人奢華風格　Ford Equator 將於 3/28 中國大陸市場推出

7Car 小七車觀點

2021-03-22 17:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
Ford 中國大陸合資品牌江鈴福特日前正式公開當地專屬的三牌六人座休旅車 Equator 領裕，預定 3/28 開始展開販售活動。全車系提供 EcoBoost®225 6 座鉑領型、6 座尊領型以及 6 座尊領型 Plus 三個等級選擇。
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Ford Equator 尺寸介於 Everest 與 Explorer 之間，長寬高分別是 4,905mm x 1,930mm x 1,755mm，軸距為 2,865mm。外觀上，Equator 採用與海外市場車型不同的風格設計，擁有符合當地喜好的外型表現。車頭採用了分離式大燈，中央的水箱護罩接近垂直，內部則透過鍍鉻飾條的細部妝點來提升豪華感。同時，車頭下方同樣可見 SUV 慣用的銀色護板設計，來提升粗曠感受。
來到車側，Equator 線條相當的剛硬，D 柱也是採用接近垂直的角度，以創造內部優異的空間感，配合近 5 米長、2 米寬的車身大小，豪華的氣派感油然而生。
在座艙表現方面，則透過大量的雙色皮革材質、軟質塑膠來鋪陳，奠定最基礎的豪華氛圍。配備上，中控台具備兩組 12.3 吋液晶螢幕，多媒體系統內建騰訊 TAI 3.0 汽車智能系統，擁有 AR 虛擬實景導航功能、App 遠端遙控與多人記憶藍芽數位鑰匙，同時 Co-Pilot360 系統也是全車系的標準配置。座椅鋪陳方面，Equator 採用三排 2+2+2 的設計，第二排為兩張獨立座椅，擁有扶手、座椅加熱和通風功能，而第三排座椅則採用 6/4 分離的設計。
動力表現上，Equator 採用 2.0L EcoBoost225 渦輪增壓引擎，搭配 6 速雙離合器變速箱，最大馬力為 225ps。Equator 領裕未來上市後，將和現有的 Territory、Everest 一起提升在中國大陸 SUV 市場表現。

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