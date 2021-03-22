BMW 德國萊比錫 (Leipzig) 廠累積產量達到 300 萬輛
7Car 小七車觀點
2021-03-22 17:25:40
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BMW 萊比錫廠於 2005 年 3 月時生產第一款車型 E90 320i Sedan，當時年產能為 5.4 萬輛，2011 年 12 月時累積產量達 100 萬輛，該車為 Alpine White 白色的 BMW 116d，原廠決定贈予非營利組織 Joblinge，2016 年 10 月時累積產量達 200 萬輛，該車為 Protonic Blue 藍色的 i3，車主來自美國，發展至今該廠年產能已達 35 萬輛。
在這 16 年的歷史當中，BMW 萊比錫廠先後生產過的車款分別是 3 Series Sedan E90 (2005 - 2007 年，產量 333,427 輛)、1 Series three-door E81 (2007 - 2011，產量 187,263 輛)、1 Series Coupé E82 (2007 - 2013，產量 130,205 輛)、1 Series Convertible E88 (2008 - 2011年，產量 131,664 輛)、X1 E84 (2009 - 2015 年，產量 635,194 輛)、1 Series M Coupé E82 (2011 - 2012 年，產量 6,342 輛)、1 Series five-door F20 (2012 - 2015 年，產量 424,111 輛)、2 Series Coupé F22 (2015 年迄今，產量 163,697 輛)、i3 i01 (2013 年迄今，產量 211,743輛)、i8 i12 (2013 - 2020 年，產量 16,581 輛)、i8 Roadster i15 (2018 - 2020 年，產量 3,884 輛)、2 Series Active Tourer F45 (2014 年迄今，產量 362,758 輛)、2 Series Convertible F23 (2014 年迄今，產量 114,072 輛)、M2 F87 (2015 - 2018 年，產量 60,701 輛)、1 Series five-door F40 (2019 年迄今，產量 151,801 輛)、2 Series Gran Coupé F44 (2020 年迄今，產量 66,557 輛)。
BMW 集團規劃將萊比錫廠持續轉型為重視節能與環保的生產基地，除了風力發電之外，也設下 2030 年達成較 2006 年減少 80% 二氧化碳排放的目標，並將在該廠製造下一代 Mini Countryman 電動車，成為同時生產 BMW 與 Mini 雙品牌的製造工廠。
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