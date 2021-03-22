常常莫名過敏、皮膚癢？２招找出原因別單靠類固醇

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過敏在台灣是相當常見的健康問題，根據衛福部資料分析，106年國人因過敏性疾病就醫者就高達341萬人。過敏反應常見引起皮膚、眼、鼻過敏，且往往是一連串的出現。而因為氣候潮濕的關係，塵螨是台灣人最常見的過敏原，不少人過敏也都歸咎於此，卻也常在未接觸塵螨的情況下莫名出現過敏不適，許多人甚至長期使用類固醇卻不見好轉。想要改善過敏，了解自己的過敏原就顯得格外重要。
常常莫名出現過敏？留意過敏原不只有塵螨！
新光吳火獅紀念醫院皮膚科唐豪悅醫師指出，日常生活當中有相當多的過敏原都有可能引起過敏，常見如灰塵、狗毛、貓毛等吸入性過敏原以及植物、花粉等環境中的過敏原等，又或是堅果、蛋白、牛奶、海鮮等食入性過敏原。
若民眾時不時出現莫名的過敏情況，其也有可能是自己誤解或不了解自己的過敏原，以至長期接觸而不自知。建議可從日常生活觀察或做過敏原測試，釐清自己真正的過敏原為何，避免不明的過敏情況一再發生，這主情況也常見出現在許多有皮膚問題的患者身上。過敏別單靠類固醇，２招有助揪出過敏原！
不少有皮膚過敏問題的患者，過敏症狀往往一發生就持續了好幾個月，唐豪悅醫師指出，皮膚過敏若持續長達六個月或以上，即可視為慢性皮膚疾病，例如慢性蕁麻疹、異位性皮膚炎、常常莫名皮膚癢等，這些患者往往需長期使用類固醇，但情況卻也控制不下來。遇到這樣的情況，唐豪悅醫師建議別單靠類固醇，可透過過敏原檢測的方式進行檢查了解。過敏原檢測可檢測出上述吸入性過敏原、食入性過敏原、環境中的過敏原等。
唐豪悅醫師也表示，過敏原檢測年滿２歲就可以開始，並在檢測後３年複檢進行比對，了解狀況是否有所改善。而若小朋友本身就是中度、重度異位性皮膚炎患者，常常出現全身發炎反應、常常鼻子不好、打噴嚏等，更是鼓勵盡早檢查為佳。
至於成人過敏原檢測時也可先進行回溯，想想自己接觸到了什麼、處於何種環境當中等，並與醫師做討論，如此更有助釐清找出真正的過敏原因。目前過敏原檢測上處自費項目，建議民眾可在進行檢查前，先與日常較常接觸、看診的醫師進行詢問、討論。避免過敏一再發生，找出、避免根源是關鍵
透過檢測了解過敏原，有助於降低皮膚炎誘發的風險以及嚴重性，並提供日常飲食建議避免食物過敏發生的可能。唐豪悅醫師也提醒，改善皮膚過敏狀況最根本的方法就是遠離過敏原，包括了先了解自己的過敏原，以及生活環境的清潔。例如塵螨、灰塵是最為常見的過敏原，對此容易出現過敏的民眾，日常生活就應保持整潔，避免堆積灰塵，並且調控濕度，以免滋生塵螨。徹底根除過敏原，有利避免莫名的過敏狀況一再發生。《延伸閱讀》
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