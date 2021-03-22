賽車競技風格 Aston Martin Vantage/Vantage Roadster F1 特別版登場
7Car 小七車觀點
2021-03-22 19:25:40
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Vantage/Vantage Roadster F1 特別版相較於一般市售版本，擁有與 F1 前導車相同的外觀設計，包括全新的橫條幅水箱護罩、21 吋鋁圈、側面進氣口以及車尾的固定式擾流尾翼，並採用與 F1 賽車相同的 Aston Martin Racing Green 烤漆，另外也提供 Lunar White、 Jet Black 兩種車色供車主選擇。專屬的空力套件能夠在 200km/h 時產生 155.6 公斤的下壓力，相較標準版本有著 2 倍的提升。
內裝方面則保留原始的設計鋪陳，但透過大量的 Alcantara 類麂皮材質、Solid Matte Dark Grey 皮質以及黃綠色車縫線點綴，來營造出專屬的車室氛圍。動力表現上，同樣搭載 4.0L 雙渦輪增壓 V8 引擎，但經過重新調校之後，最大馬力較標準版提升 25hp，達到 535hp 之譜，最大扭力則有 685Nm 的表現，0-100km/h 加速在 3.5 秒就能完成。
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