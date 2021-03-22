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咦！F1 Safety Car怎麼下班了？Aston Martin推出Vantage F1 Edition特仕車！

Carture 車勢文化

2021-03-22 20:25:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
隨著2021年F1新賽季即將開跑，對車迷來說比較特別的新消息就是Safety Car將不再只由Mercedes-Benz獨家供應，Aston Martin也將加入輪替提供Safety Car的行列，既然Aston Martin將以Vantage投入F1 Safety Car的工作，也就順勢地推出了Vantage F1 Edition特別仕樣車，幾乎等於就是F1 Safety Car將警示燈、通訊設備與賽道安全部品卸除後的道路市售版本，而且還有敞篷版本！
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相較一般版Vantage，Vantage F1 Edition配上了全套專屬空氣動力套件，包括：前側擾流翼、更寬闊的前後下擾流翼、引擎散熱孔，以及在極速時可增加200kg下壓力的大型尾翼。並且在前葉子鈑上的散熱孔加上專屬銘牌以示身分，車色部分除了與Vantage F1 Edition所使用的賽車綠外，另有Jet Black和Lunar White可選擇，而且還有傳統亮面漆或是消光漆可選。而在包括車頂、後視鏡上緣、前葉子鈑散熱孔都用上了2x2斜紋碳纖維材質，搭配全新設計的Satin Black Diamond Turned 21”合金輪圈。
 
座艙中則大致維持原設計，配有大面積碳纖維飾板，座椅與中控台等可選擇曜石黑皮革和幻影灰Alcantara材質包覆，並可選擇石灰綠、曜石黑、灰太狼灰或辣紅條紋對比色區塊與縫線相搭。另在，車門門檻嵌有專屬銘牌。
動力系統，搭載4.0升V8雙渦輪增壓引擎，最大馬力略調升25ps至535ps，最大扭力則維持於585Nm，搭配強化升級之8速手自排變速系統，提供更快速敏捷的換檔效率；而Aston Martin團隊則將調校重點放在懸吊系統與轉向系統上，強化避震器做動反應能力與後彈簧剛性，再配上Pirelli特調的專屬21吋性能胎，提供更精準地操控性與循跡性。
 
新增加的Vantage F1 Edition特仕車於歐洲基本建議售價為16.2萬起，預計2021年5月開始交車。

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