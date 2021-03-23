胸前長痘痘久不退 健檢發現竟是乳癌
健康醫療網
2021-03-23 09:31:00
【健康醫療網／記者林怡亭報導】35歲的王小姐，去年在洗澡時無意間發現右胸有一個約1個食指指頭大小的腫塊，但當時認為應該只是長了顆痘痘，便沒放在心上。沒想到過了2個多月，胸前痘痘竟毫無消退現象，讓她心裡開始有些擔心。與友人聊天，聊起乳房上這顆痘痘遲遲不退，朋友建議她應儘速就醫檢查，王小姐心想自己還年輕，應該沒那麼嚴重。再過一個月後，腫塊仍未消退，才趕緊到醫院健檢，發現罹患乳癌。
女性頭號殺手 每12名就有一人罹乳癌根據107年癌登資料顯示，新診斷乳癌個案為14,217人，簡單來說每37分鐘有1名婦女罹患乳癌，是婦女癌症發生率第一位，而每12名女性就有1人可能罹患乳癌。乳癌的危險因子包含：初經早、停經晚、未曾生育、30歲後才生第1胎、未哺乳、乳癌家族史、得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等；後天危險因子則包含：抽菸、飲酒、高糖高油飲食、環境荷爾蒙的暴露、肥胖及缺乏運動等。國人乳癌年輕化 年輕女性也該提高警覺北投健康管理醫院影像醫學部放射科主任沈彥君表示，歐美國家大多為停經後罹患乳癌，而國人罹患乳癌的平均年齡相較於歐美國家提早了約十年。且台灣乳癌患者有「年輕化」趨勢，國人小於40歲以下乳癌患者16.6%，美國8%，小於35歲年輕型乳癌病例，台灣9%，是美國4.5倍。年輕女性的乳癌發生已不再是特例，由於40歲以下的年輕女性乳房較為緻密、易呈現結節狀，加上受生理週期荷爾蒙變化的影響，若靠自我檢查及臨床乳房檢查不易。沈彥君主任醫師建議乳房健康檢查工具除了傳統X光乳房攝影外，年輕女性更適合採用乳房超音波檢查。若發現有異常病灶需進一步確認、有乳癌家族史、或曾接受乳房手術等，可再搭配乳房磁振造影（MRI）檢查提高診斷率。沈彥君主任醫師提醒國人因愈來愈晚婚，生育較晚，也可能無形提高乳癌的罹患風險。呼籲所有女性朋友應主動定期安排乳房檢查，由專業醫療團隊把關、盡早揪出可疑病灶，有效提早發現及降低乳癌死亡率，為家人與自己守護健康。資料來源：健康醫療網 胸前長痘痘久不退 健檢發現竟是乳癌健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊