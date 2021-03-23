沒喝酒卻臉紅紅？ 籲「玫瑰女孩」正視酒糟肌
健康醫療網
2021-03-23 10:31:05
【健康醫療網／記者田柏升報導】臉頰通紅像剛喝酒，玫瑰斑(Rosacea)俗稱酒糟肌，許多患者常向醫師反應，沒喝酒怎麼會得酒糟肌？其實玫瑰斑與喝酒與否無直接關係。
酒糟肌容易惡化 女性患者居多臺灣皮膚科醫學會理事長朱家瑜醫師指出，酒糟是慢性反覆性皮膚病變，主要因血管擴張所引起，女性與男性比例約為3：1，成因包括先天體質或後天刺激，像是過度日曬、清潔、保養、化妝，食用刺激性食物如辛辣、喝酒、熱湯，或泡湯、洗三溫暖都可能讓皮膚狀況惡化。從「紅在哪裡？」 看酒糟4型態朱家瑜醫師說，臨床上將酒糟分為四種型態，（1）紅斑血管擴張型，表現為兩頰、鼻翼、額頭及下巴容易潮紅；（2）丘疹膿皰型，外觀像青春痘，但沒有黑頭或白頭粉刺，多集中於臉頰、人中、鼻子、法令紋中間、額頭等部位；（3）鼻瘤型，因凹凸不平的皮脂及軟組織增生，讓鼻頭又紅又腫；（4）眼睛型，輕微表現為眼結膜發炎，眼睛有灼熱感、乾燥、異物感、沙礫刺痛感、發紅、畏光，嚴重時可能會表面破損或角膜炎。皮膚科診所院長黃輝鵬醫師表示，酒糟依據臨床表現診斷：臉中央紅斑持續不退且週期性惡化或鼻瘤型肥厚變化，兩者有其一就可確診；而無紅斑或鼻瘤者，若主要表現為丘疹膿皰、面部潮紅，毛細血管擴張及眼睛症狀，兩項以上也可確診為酒糟。臉上有「蟲」？ 《尋找玫瑰女孩》開跑酒糟性皮膚炎與蠕形蟎蟲在皮膚上過度增生有關係。黃輝鵬醫師提到，蠕形蟎蟲會咬蝕人類毛囊表皮外，也會引起免疫反應，讓皮膚受損而變脆弱，導致酒糟更加惡化。檢驗蠕形蟎蟲的方法有快乾膠皮表貼取法、針頭挑膿皰，以及黃醫師於2020年首次發表的大拇指指甲擠壓法，三種方法都是取樣並檢驗蠕形蟎蟲密度。相應2021國際酒糟月，臺灣皮膚科醫學會於4月推出《尋找玫瑰女孩》系列活動，於台北、台中、高雄邀請當區皮膚科醫師舉行巡迴衛教講座，包含酒糟症狀、治療與保養，讓民眾多了解酒糟，呼籲「玫瑰女孩」們儘早至皮膚科診斷治療，早日擺脫臉紅或丘疹膿皰而缺乏自信的生活。資料來源：健康醫療網 沒喝酒卻臉紅紅？ 籲「玫瑰女孩」正視酒糟肌健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊