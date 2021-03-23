主動脈剝離症未積極治療，3天死亡率破50%！醫師點名「風險族群」控制血壓、戒菸最重要

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主動脈剝離症是如何發生的？
主動脈剝離症是一種極具挑戰而致死率極高的主動脈疾病。主動脈壁本身具有三層結構，主動脈剝離症大部分是起因於主動脈血管壁的內膜層，由於不同因素受損及破裂，血流經由內膜的裂孔，進入血管壁中，將血管內膜層和中層撕開，而血流可以在此撕裂開的空間中流動，形成所謂的「假腔」，造成主動脈的管腔一分為二，而假腔往往會壓迫原本的血管腔「真腔」，造成血液循環灌流改變，最終演變為主動脈管腔破裂而引起大出血風險。
主動脈剝離症依照發生時間，14天內為急性期、14天後為慢性期。急性期主要症狀，一般會突然地產生讓人難以忍受的撕裂性疼痛，也可能因為假腔的形成壓迫真腔，造成身體各處的血液灌流改變，例如冠狀動脈、肢體、腦部或腹腔內器官的缺血現象。
由於假腔外圍不是完整的血管壁結構，通常較為脆弱，容易破裂造成大出血或心包填塞死亡；又可能撕裂在主動脈的根部，影響主動脈瓣的關閉造成主動脈瓣逆流及心臟衰竭。對病人而言無異是一場心血管的災難，因此緊急及積極的治療是避免死亡的唯一方式。
主動脈剝離症有哪些風險因子？
主動脈剝離症的危險因子，包括高血壓、動脈硬化、結締組織疾病（例如馬凡式症候群）、嚴重胸部外傷、主動脈中層缺損等。此外，先天性兩瓣主動脈瓣、先天性主動脈窄縮或狹窄、多囊腎、嗜鉻細胞瘤，以及懷孕。高血壓、腎臟病、肥胖等代謝性疾病患者，都會增加動脈硬化風險，應注意心血管健康。
主動脈剝離症第一次絕大部分都是急性發作，不少病患屬於本身有危險因子，卻未注意身體健康者，如患有高血壓卻未按時就醫服藥，或未定期量測血壓導致控制不良。另外，飲食作息不正常、抽菸、熬夜，或罹患高血壓但自恃年輕力壯未加注意，都容易升高心血管與腦中風風險。從統計上來看，主動脈剝離症常發生於氣候交替、氣溫驟降之時，此症往往突如其來，控制血壓及戒菸仍是首要預防之道。
致死率極高？主動脈剝離症如何治療？
主動脈剝離症又會依據內膜層和中層撕開的位置，分為有侵犯升主動脈的A型、以及未侵犯升主動脈的B型。以發生時間和主動脈侵犯範圍，可區分為急性A型與急性B型；慢性A型及慢性B型。其中最危急的是急性A型主動脈剝離症，若未緊急處理，約有50%的病人會在疾病發生後48～72小時內死亡，每拖延一小時，死亡率約增加百分之一。急性B型主動脈剝離症死亡率則約5~15%。可見主動脈剝離症的治療如同與時間賽跑，及早診斷以及轉送至可處置的醫療院所，給予積極治療，才有機會降低死亡率。
主動脈剝離症發生率約為每年10萬人有3人，男性為女性2倍以上。其中A型約佔70~75%，B型約佔25~30%，此症好發年齡約在50~70歲，40歲以下約佔10%。遺傳疾病如馬方式症候群的患者，更易在年輕時發病。由於年輕人較易輕忽血壓控制或抽菸，而主動脈剝離症死亡率甚高，提醒民眾輕忽高血壓的控制及抽菸，是各年齡層心血管疾病的殺手，不惟老年人或年輕人獨然。
劇烈運動未暖身？恐急速心跳血壓升高
適度的運動及飲食控制，有助於降低低密度膽固醇及維持血管的彈性，對控制血壓有正面助益。但若運動過量或劇烈運動前未適當熱身，恐導致急速心跳及血壓升高，這時身體為維持肌肉所需，會加速心跳及心臟收縮力，讓心跳及血壓短時間內上升，可能會加重心臟負擔並增加心血管事件危險。
必須提醒民眾，運動目的是以強化心肺功能、促進健康為導向，均需分階段控制適當脈搏，必須先從基礎耐力訓練強度開始，否則不但無助於鍛鍊心肺耐力，甚至可能造成身體傷害。心率過快易傷心、過低則無法達到訓練成效，可用自己最高心率=（220－年齡）X 70% 為標準計算，在這個心率區間内運動，心臟不會過度勞累，有助於循序漸進改善心肺功能。
配合基礎耐力訓練強度的心率速度，進行長時間、規律的心肺有氧訓練後，心肺功能會逐漸增強，靜止脈搏會逐漸降低（70次/分以下），對血壓和心臟功能都有健康幫助。但若是未經訓練，經常維持最大心率80%以上的運動，甚至進入90%的無氧運動模式，對體能和健康的影響就需要專業詳細評估。
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