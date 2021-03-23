新世代韓式廂型車 Hyundai Staria 亮相

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外觀方面，Staria 以太空船為設計靈感，整體輪廓相當平整而流線，車頭配置橫貫式 LED 日行燈，搭配設置於保險桿兩側的頭燈組，水箱罩與下氣壩合而為一且面積碩大，車側配置腰線刻意降低的車窗，後門為滑門設計，足踏 18 吋鋁合金輪圈，車尾配置 Parametric Pixel 燈組，在高階的 Staria Premium 中更將全車細節施以銅色處理來提昇質感。
內裝方面，Hyundai 在設計 Staria 時將商用及家用一併考量，採用遊艇內的 Lounge 為靈感，導入大面積的擋風玻璃、車窗及全景天窗，並配備 10.25 吋數位儀錶板、中控台觸控介面、大量置物空間及置杯架、64 色可調氣氛燈及多處間接照明，甚至在高階車型中可透過單鍵將第二排座椅變為舒適放鬆模式。
座位配置方面，Staria 提供 2 人座至 11 人座的不同變化，滿足商用與家用等多功能需求，在高階的 Staria Premium 版本中，提供 7 人座、9 人座位及 11 人座等配置，其中 9 人座版本的第二排座位可進行 180 度旋轉，與第三排座位面對面，成為行動會議室。 Hyundai 指出，11 人座車型僅會在南韓市場販售，海外市場目前並無規劃。
目前 Hyundai 尚未透露 Staria 的動力配置與細部機械規格，有待今年稍晚進行線上直播發表之時方可確認，7Car<小七車觀點> 也將帶來更進一步的消息，敬請關注。