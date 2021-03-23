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商場充電樁新選擇 「YES！來電」推出多媒體充電樁 DS Charger 及電動汽車旗艦型充電樁 U Charger P

7Car 小七車觀點

2021-03-23 15:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
裕隆集團旗下裕電能源服務公司「YES！來電」品牌今日 3/23 選在南港展覽館舉行的 2021 智慧城市展中，發表多媒體充電樁 DS Charger。
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多媒體充電樁 DS Charger 為「YES！來電」開發之數位多媒體充電管理設備，透過螢幕引導充電流程，支援最高 32 安培輸出，充電功率達到 7kW，系統也結合動態影音廣告與訊息推播功能，提供場域或廣告業者透過多媒體螢幕，針對「電動車主」族群來精準投放廣告，也可依據行銷目的與促銷檔期等項目，即時調整廣告內容，達到促進購買的效果。
除了推出多媒體充電樁 DS Charger，「YES！來電」也同步推出電動汽車旗艦型充電樁 U Charger Pro，採用內建國際開放通訊協定 OCPP1.6 及獨立電錶設計，並支援延時/離峰電價差充電等等功能，支援最高 32 安培輸出，充電功率達到 7kW，原廠宣稱可創造業者與電動車主雙贏的充電服務。
「YES！來電」充電整合服務平台商自 2019 年 10 月 16 日正式登場以來，迄今已提供超過 2,100 個電動汽機車的充電設施，並發展出 APS 自動化機械車位充電系統、電動車位管理系統、智慧跨區充電管理系統及再生能源充電站等成果，也提供中華汽車 eMOVING 電動機車及台灣保時捷達成充電營運整合，如今推出針對商業場域開發的兩款充電樁產品，預料可進一步強化營運表現。

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