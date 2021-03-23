新車接續導入、強化售後服務 台灣福斯汽車看好 2021 年 Volkswagen 品牌在國內銷售表現
7Car 小七車觀點
2021-03-23 20:25:40
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首先回顧 2020 年，台灣福斯受到 COVID-19 疫情及原料供給等問題的影響，使得銷售實力無法完全發揮，但仍保有 1 萬台以上的年銷售量，而 2021 年儘管受到車用晶片荒的影響而導致新車有欠車情形，仍然看好前景。
對於品牌經營方面，台灣福斯將持續強化銷售與服務通路，目前已有約半數的展示中心換上 Volkswagen 最新的企業識別，也導入平板電腦、App 等數位化體驗，並會增進 Das WeltAuto 福斯原廠認證中古車的設點範圍，同時「福斯人禮遇計畫」則將持續推動以改善車主們的售後服務體驗。
在產品規劃方面，自去年以來台灣福斯在 8 個月內發表 4 款車型，包括去年推出的 T-Roc、今年 1 月的 Arteon 及 Arteon Shooting Brake、今年 3 月的 Tiguan 及接下來即將發表的第八代 Golf 車系等，安士杰總裁還透露，國內為全球少數導入 Tiguan R 的市場，迄今接單已達約 50 輛，實屬難得，代表 Volkswagen 改變了保守的印象，也看好台灣福斯將在新產品陸續導入及品牌各層面服務的提昇後，迎來新的氣象。
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