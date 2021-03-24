愛買東西也是精神疾病？醫教３招改善強迫性購物症！

我是廣告 請繼續往下閱讀
停不下的購物慾，原來是強迫性購物症作祟？
楊聰才身心診所院長楊聰財醫師指出，強迫性購物症和焦慮症息息相關，容易產生焦慮，包括了慢性焦慮、廣泛性焦慮等，或是衝動控制障礙。患者常常會因為大腦的額葉沒法辦有效的作出理性控制，在購物時便容易先下手再說，事過才反悔。甚至是明明知道不該買，卻同時有「不買不行」的想法，或是如同賭博常常出現的「買最後一次就好」。
強迫性購物症 不只影響經濟更影響生活
強迫性購物症往往帶來許多不必要的問題。例如買了之後才反悔，產生退貨糾紛。或是同樣的東西不斷的重複購買、買了一大堆不必要的商品堆積在家中，造成生活上的不便，甚至間接衍生出家人、親友之間的衝突。最麻煩的就是因此背上了債務、卡債等，出現了經濟財務上的問題。楊聰財醫師提醒，如有發現自己購物的模式已經形成了精神上的障礙，可尋求精神科醫師協助，避免狀況持續惡化下去。
別再使用信用卡！３招改善強迫性購物症。
楊聰財醫師表示，強迫性購物症可藉由藥物治療的方式進行改善，例如透過藥物調整腦部血清素，或是以情緒穩定劑降低衝動。另外也可以認知行為治療也有助改善強迫性購物症，在購物的當下可記錄心情、情緒、想法、購買原因以及好處、壞處等，也認知在此當下並非只有購物可以解決情緒問題等，並試著訓練替代的方法取代用購物，如運動、聊天等，達到降低強迫購物的困境。另外，也建議避免使用信用卡進行消費，身上有多少錢就用多少錢，可免於衍伸出債務等新的問題及惡性循環。
養成６個好習慣，防強迫性購物症纏身！
預防強迫性購物症纏身，楊聰財醫師建議，可建立良好的習慣及紓壓方式，如適當運動、多和親朋好友聊天、睡前寫心情日記、快樂日記、感恩日記等。良好作息、睡眠充足也有助於避免強迫性購物症產生。同時也養成記帳的好習慣，開源節流，避免無意間不斷的形成衝動性消費。這些方式都有助於避免產生強迫購物的問題及失誤。
《延伸閱讀》
．６招改善憂鬱症，楊聰財：9大症狀超過兩週盡早治療。
．不讓悲傷往事牽著鼻子走，３步逆轉反芻式思考！
以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。