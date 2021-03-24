Volvo PHEV 車主滿意度高達 96.8！寧靜、雙動力效能成車主欣賞特質
2GameSome - 有車賞
2021-03-24 10:55:00
Volvo 自 2020 年起積極於台灣汽車市場推廣 PHEV 雙能電動車款，全年銷售大幅增長，以 158% 年增率 (252 輛 →652 輛 ) 超越 2019 年銷量，開創「新能源專家」在台銷售新紀錄。Volvo 汽車近期特別針對現有 PHEV 車主進行問卷調查，除了獲得 96.8% 超高滿意度，PHEV 車款行駛的寧靜度與雙效動力切換順暢等特質深獲車主喜愛，更有 97% 車主願意推薦 PHEV 車型給親友，口碑盛讚展現 Volvo PHEV 雙能電動車款最能滿足時下消費者用車需求。
本次問卷接觸 868 位 PHEV 車主，有效問卷 254 份，回收率 29%，其中每週用車五天以上者達 70%，每日行駛里程 50 公里以上者達 39%，多為每日用車且駕駛中長里程為主，持有車款依比率順序如下：XC60 T8 (49%)、XC90 T8 (28%) 與 V60 T6 (17%)。所有車主在整體使用後感到滿意的族群高達 96.8%，肯定「PHEV 可降低里程焦慮」者達 96%、「PHEV 較燃油車省油」達 96.4%、「油/電切換順暢感」達 97.7%、「純電行駛寧靜程度」達 98.8% 好評。而在「純電行駛滿意度」雖僅有 57.9%，但大部分車主認為是公共充電設備不足導致影響純電行駛里程，在「對公共充電便利滿意度」中的不滿意度高達 76%，故許多 PHEV 車主仍期盼政府單位能完善新能源車款相關政策，例如增加公共充電設備建置，藉以造福眾多車主充電需求。此外有高達 9 成的消費者認同「PHEV 油電雙能綜效極大化 (91%)」、「降低里程焦慮 (96%)」以及「與純電車相比 PHEV 是最適合目前公共充電環境的能源車款 (92%)」，在眾多良好體驗下，更有高達 97% 的車主願意向親朋好友推薦 Volvo PHEV 車款。國際富豪汽車感謝所有車主的意見與建議，除持續推廣新能源車款外，也將積極協助車主於家中安裝充電樁，於全省經銷據點佈局充電設施，提供車主與潛在車主更便利的充電選擇，努力朝 2025 年「50% 油電車、50% 純電車」目標邁進。【2GameSome - 有車賞】也搶在 Volvo 針對自家 PHEV 車主進行問券調查之前，搶先針對 Volvo PHEV 車主進行了實際的採訪記錄，想要知道更詳盡的車主心得，可參考這一支影片呦：Volvo PHEV 油電車是噱頭還是甜頭？XC60/90 T8 車主來分享！