韓正：中國2060年達成碳中和　是場硬仗

（中央社記者沈朋達上海22日電）中國國務院副總理韓正21日表示，中國從「碳達峰」到「碳中和」目標的過渡期只有30年，較歐美國家短，是場硬仗。他也重申，中國開放的大門不會關閉，只會愈開愈大。
韓正21日出席在北京舉行的中國發展高層論壇發表演說時，作上述表示。針對氣候變遷議題，中國國家主席習近平2020年9月表示，中國將力爭於2030年前達到「碳達峰」（二氧化碳排放量達峰值），並在2060年前實現「碳中和」（以節能減排、採用再生能源等方式，抵銷二氧化碳排放量）。綜合文匯報和香港電台報導，韓正在會中指出，中國是世界上最大的發展中國家，未來能源需求總量還會持續攀升。從能源結構看，目前煤炭占中國一次能源消費的比重在57%，比歐美30%以上的水平高出很多。他又說，歐美國家從「碳達峰」到「碳中和」，一般有50到70年的過渡期，而中國提出從2030到2060年的目標，過渡期只有30年，時間更短，難度也更大。針對宏觀經濟，韓正也提到，中國的新發展格局不是封閉的國內循環，而是更開放的國內國際雙循環，「中國開放的大門不會關閉，只會愈開愈大」。中國也願意和世界加強協調，實施有利的財政、金融政策，維護全球產業鏈、供應鏈穩定，推動世界經濟早日走出危機，並推進「一帶一路」發展。中國國家發展和改革委員會主任何立峰也在同一場合說，過去5年中國對外投資達6344億美元（約新台幣18兆元），實際利用外資6745億元，2020年中國成為全球最大的外資流入國，占全球的19%。他宣稱，中國「制度優勢顯著，治理效能提升，基礎雄厚，中國經濟長期向好的基本面沒有改變。」（編輯：翟思嘉）1100322