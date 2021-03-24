新台幣 222 萬元起 全新第四代 Toyota Sienna 正式在台上市
7Car 小七車觀點
2021-03-24 14:25:41
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第四代 Sienna 是由 Toyota 旗下 CALTY 設計中心位於加州 New Port 及密西根州 Ann Arbor 兩地的工作室聯手操刀，採用 TNGA 平台打造，於去年 (2020) 5 月在美國首發，和泰汽車也迅速在去年 11/24 舉辦媒體預賞會，同時展開接單作業，如今總算正式發表，和泰汽車在車尾加入 Toyota Authentic 銘牌來強調此車為原廠正式授權引進，提供全車 4 年或 12 萬公里保固，準時回廠定保可享 5 年 14 萬公里全車延長保固，並針對今年 4/30 前下訂並於後續完成領牌者，贈送 4 次免費定保。
外觀方面，第四代 Sienna 運用較前一代更大膽且動感的線條來勾勒新世代美式 Minivan 的樣貌，車頭氣壩面積更為放大，車側加入明顯的腰線，車尾承襲有如 GR Supra 般的尾燈與保險桿輪廓，帶來更加年輕運動化的感受。
旗艦版配置 17 吋鋁圈，輪胎尺碼為 235/65 R17。
鉑金版配置 20 吋鋁圈，輪胎尺碼為 235/50 R20。
內裝方面，第四代 Sienna 座艙一改前一代純粹的 MPV 風格，融入了更轎車化的設計手法，中央鞍座與中控台更加整合，座椅配置方面國內引進車款僅有 7 人座配置。配備方面，兩款車型搭載 9 吋觸控式螢幕，支援 Apple CarPlay、Android Auto 手機連結，以及四區獨立恆溫空調、腳踢感應電動尾門、腳踢感應電動側滑門、6 個 USB 插座、JBL 1,200W 12 支揚聲器 Premium Audio 音響、18 個置杯座、Qi 無線充電。至於頂規的鉑金車型更提供第二排 ottoman 座椅與 11.6 吋 1080p HD 後座娛樂系統、10 吋 HUD 抬頭顯示器、2 組駕駛座記憶、第三排窗簾、前座通風...等專屬配備。
儀錶板中央為 7 吋彩色行車資訊幕，並採用中文化界面。
全車系搭載 9 吋觸控式導航螢幕，支援 Apple CarPlay、Android Auto 手機連結。
全車採用四區獨立恆溫空調。
鉑金版第二排座椅採用 Ottoman 座椅。
側滑門具備足踢感應功能，感應開關位於 B 柱下方。
安全防護方面，第四代 Sienna 導入最新世代的 Toyota Safety Sense 2.0 系統，具備 DRCC 全速域雷達感應式車距維持定速系統、LTA 車道循跡輔助系統、LDA 車道偏移警示系統、PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助(附行人偵測及低光源偵測功能)、 AHB 智慧型遠光燈自動切換系統、BSM 盲點偵測警示系統、RSA 道路標誌輔助系統等，也搭載 HAC 上坡起步輔助系統、TRAC 電子穩定控制暨循跡防滑控制系統、RSR 後座提醒系統、Bird’s Eye View Camera with Perimeter Scan 環景影像偵測顯示系統、Curb View 路緣石顯示系統及 10 具 SRS 輔助氣囊等。
鉑金版第三排座椅提供獨立式音量旋鈕以及耳機孔。
動力配置方面，第四代 Sienna 取消 3.5L V6 引擎的設定，改以熱效率達到 41% 的 2.5 升(2,487c.c.) DOHC 直列 4 缸自然進氣汽油引擎搭配電動馬達所構成的 Toyota Hybrid System II 油電複合動力系統，最大綜效馬力 247ps/6,000rpm，也提供 EV/NORMAL/ECO/SPORT 駕駛模式切換。
Sienna 車系多年來深受消費者歡迎，在同級之間一直是熱門選擇，相信這次大改款車型的推出，自然也是很多準買家的關注焦點。
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