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澎湖旅遊｜花火節這樣觀賞才對味　海上就近看還不用人擠人

行遍天下旅遊網

2021-03-24 14:30:41

澎湖旅遊｜花火節這樣觀賞才對味　海上就近看還不用人擠人
澎湖旅遊｜花火節這樣觀賞才對味　海上就近看還不用人擠人
一年一度的澎湖花火節即將來到，想要享受自由自在的旅遊，還不用人擠人地欣賞壯闊的花火表演，那當然是要去海上看最讚，各家旅行社紛紛推出花火節套裝行程，讓民眾能好好享受獨一無二的煙火體驗。
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▲不想要跟陌生人擠在一起看煙火，可以選擇搭乘最多12人的豪華帆船出海賞花火。
▲不想要跟陌生人擠在一起看煙火，可以選擇搭乘最多12人的豪華帆船出海賞花火。

不用人擠人　5種欣賞花火的獨特體驗

漂浮海上SUP立槳捕捉煙火美景

一般SUP立槳大多安排在白天，而為了讓民眾能體驗不同的澎湖之美，業者推出龍舟板SUP，也特別將活動訂在夜晚，讓旅客能輕鬆或站或坐在立槳上，以不同視角在海上欣賞花火節的高空煙火秀；而且龍舟板SUP立槳上附有夜間燈光設備，即使在極黑的海面上也能捕捉煙火綻放的畫面。
▲龍舟板SUP立槳設有夜間燈光設備，讓你在極黑的海面上同樣吸睛好拍照。
▲龍舟板SUP立槳設有夜間燈光設備，讓你在極黑的海面上同樣吸睛好拍照。

限定花火船　PLUS七美煙火場

有別於先前搭乘郵輪賞花火，澎湖也推出當地搭船賞煙火的「花火節限定」花火船，可以從海上欣賞迷人絢麗的澎湖煙火祭典，其他時間也能好好走逛澎湖這座美麗島嶼。另外5/8的七美煙火加開場，也能從七美島上船欣賞煙火表演，經驗豐富的船長還會沿途解說澎湖之美。
▲綻放的煙火與精彩的無人機表演倒映在海面上令人難忘。
▲綻放的煙火與精彩的無人機表演倒映在海面上令人難忘。

躺著到澎湖　晚上直接看花火

全球第一艘復駛的星夢郵輪—探索夢號，去年啟航大受好評，今年澎湖花火節也不會缺席！從基隆港出發，躺在陽台、房內，也能隨時享用五星料理與體驗頂級奢華的郵輪服務外，花火節限定航線還會行經煙火，在甲板上就能直接欣賞到澎湖煙火，看完煙火還能立即躺下休息，整趟行程輕鬆自在。
▲搭乘「探索夢號」從基隆港出發，多航線點可選擇，途經澎湖賞璀璨花火。
▲搭乘「探索夢號」從基隆港出發，多航線點可選擇，途經澎湖賞璀璨花火。
▲花火節限定航線將行經澎湖，可於甲板最佳觀賞點欣賞煙火。
▲花火節限定航線將行經澎湖，可於甲板最佳觀賞點欣賞煙火。

豪華私人帆船沒有外人　三五好友一起出海賞煙火

一群好友想要獨享私人空間沒有外人的干擾，那可以試試每團8~12人的小團制豪華帆船，共享一段私人的花火體驗，船上還會提供精緻晚餐，暢飲啤酒或氣泡水、果汁等軟性飲品，一起吹著夏日海風，悠閒安靜地欣賞煙火。
▲與家人或三五好友在船上共度精緻晚餐，暢飲酒水賞花火。
▲與家人或三五好友在船上共度精緻晚餐，暢飲酒水賞花火。

出海夜釣小管　吃著船家料理的美食配上煙火

很多人來澎湖必做的一件事就是夜釣小管，而配合澎湖花火節，船公司特別推出夜釣小管賞煙火。傍晚時刻登上漁船，待天色漸暗就可以開始釣小管，船家也會直接協助料理，除了直接品嘗到最新鮮的小管料理外，漁船也會直接將船駛到煙火最佳欣賞位置，讓旅客度過一場有吃又有玩的絕佳夜晚。
▲花火節期間來澎湖釣完小管還能直接在船上欣賞煙火，雙重體驗一次享受。
▲花火節期間來澎湖釣完小管還能直接在船上欣賞煙火，雙重體驗一次享受。
圖文提供：KLOOK


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