我是廣告 請繼續往下閱讀
不用人擠人 5種欣賞花火的獨特體驗
漂浮海上SUP立槳捕捉煙火美景一般SUP立槳大多安排在白天，而為了讓民眾能體驗不同的澎湖之美，業者推出龍舟板SUP，也特別將活動訂在夜晚，讓旅客能輕鬆或站或坐在立槳上，以不同視角在海上欣賞花火節的高空煙火秀；而且龍舟板SUP立槳上附有夜間燈光設備，即使在極黑的海面上也能捕捉煙火綻放的畫面。
限定花火船 PLUS七美煙火場有別於先前搭乘郵輪賞花火，澎湖也推出當地搭船賞煙火的「花火節限定」花火船，可以從海上欣賞迷人絢麗的澎湖煙火祭典，其他時間也能好好走逛澎湖這座美麗島嶼。另外5/8的七美煙火加開場，也能從七美島上船欣賞煙火表演，經驗豐富的船長還會沿途解說澎湖之美。
躺著到澎湖 晚上直接看花火全球第一艘復駛的星夢郵輪—探索夢號，去年啟航大受好評，今年澎湖花火節也不會缺席！從基隆港出發，躺在陽台、房內，也能隨時享用五星料理與體驗頂級奢華的郵輪服務外，花火節限定航線還會行經煙火，在甲板上就能直接欣賞到澎湖煙火，看完煙火還能立即躺下休息，整趟行程輕鬆自在。
豪華私人帆船沒有外人 三五好友一起出海賞煙火一群好友想要獨享私人空間沒有外人的干擾，那可以試試每團8~12人的小團制豪華帆船，共享一段私人的花火體驗，船上還會提供精緻晚餐，暢飲啤酒或氣泡水、果汁等軟性飲品，一起吹著夏日海風，悠閒安靜地欣賞煙火。
出海夜釣小管 吃著船家料理的美食配上煙火很多人來澎湖必做的一件事就是夜釣小管，而配合澎湖花火節，船公司特別推出夜釣小管賞煙火。傍晚時刻登上漁船，待天色漸暗就可以開始釣小管，船家也會直接協助料理，除了直接品嘗到最新鮮的小管料理外，漁船也會直接將船駛到煙火最佳欣賞位置，讓旅客度過一場有吃又有玩的絕佳夜晚。
圖文提供：KLOOK
這篇文章 澎湖旅遊｜花火節這樣觀賞才對味 海上就近看還不用人擠人 最早出現於 行遍天下旅遊網