十年磨一劍、頂級正 7 人 Minivan　Toyota Sienna 鉑金版試駕

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●外觀、內裝悉數重新設計。
●規劃兩個等級：旗艦版(舊款XLE)及鉑金版(舊款Limited)。
●採用 TNGA-K 平台打造，於美國進行設計與製造。後懸吊採用非獨立式設計。
●標配四區S-Flow恆溫空調、足踢感應電動滑門/尾門及1,500瓦電源供應器(附雙 AC120V 插座)；鉑金版配備更為豐富。全新搭載20吋鋁圈(附亮銀鋁圈蓋)、10吋HUD抬頭顯示器、電動方向盤(附記憶功能)、11.6吋後座影音娛樂系統(支援HDMI及手機投影)。
●標配 TSS 2.0 智動駕駛輔助系統。
●配備新世代 Dynamic Force 2.5L HYBRID 引擎，最高綜效輸出可達 247PS。Toyota Sienna 是 Toyota 為了進軍美國 Minivan 市場所開發出的一款全尺寸 MPV，推出之後憑著多元的配備選擇以及強勁的動力、優異品質，一直都維持在北美 Minivan 市場的暢銷車款。台灣市場在第一代車型就已大量出現在國內街頭，但早期均由貿易商自行導入。在經過十幾年在市場上累積不錯的銷售表現之後，和泰汽車與原廠也決定於 2016 年正式導入，主攻國內家庭客群。
Sienna 車身尺碼長寬高分別是 5,175mm x 1,995mm x 1,775mm，軸距為 3,060mm。第四代 Sienna 是由 Toyota 旗下 CALTY 設計中心位於加州 New Port 及密西根州 Ann Arbor 兩地的工作室聯手操刀，採用 TNGA 平台打造，於去年 (2020) 5 月在美國首發，和泰汽車也迅速在去年 11/24 舉辦媒體預賞會，同時展開接單作業，如今總算正式在 3/24 正式發表，在車尾加入 Toyota Authentic 銘牌來強調此車為原廠正式授權引進，全車系共提供兩個等級，分別是旗艦 (新台幣 222 萬元起) 及鉑金 (新台幣 279 萬元起) 共 2 款。在外型上，第四代 Sienna 運用較前一代更大膽且動感的線條來詮釋這款新世代 Minivan 的樣貌，在車頭方面可以看到氣壩面積更為放大，並加入全 LED 頭燈組來提升科技感受。車側加入明顯的腰線設計，勾勒出更濃厚的肌肉感。車尾承襲有如 GR Supra 般的尾燈與保險桿輪廓，搭配尾翼、鯊魚鰭天線來強化年輕運動化的感受。
頭燈組使用全 LED 設計，包含遠近光燈、方向燈，同時側邊也可以看見美規車常見的橘色反光片。
水箱護罩採用封閉式設計，上方透過黑色鋼琴烤漆、銀色飾板點綴。
鉑金版配置 20 吋鋁圈，輪胎尺碼為 235/50 R20。
側滑門具備足踢感應功能，感應開關位於 B 柱下方。
右側視鏡同樣可以見到美規車型才有的警告標語。
車尾 Sienna 銘牌置於尾門中央，廠徽則對應油電車型採用藍底設計。
車尾承襲有如 GR Supra 般的尾燈與保險桿輪廓，帶來更加年輕運動化的感受。內裝方面，第四代 Sienna 座艙一改前一代純粹的 MPV 風格，融入了更轎車化的設計手法，中央鞍座與中控台更加整合，座椅配置方面國內引進車型僅有 7 人座配置。配備方面，全車系標配 9 吋觸控式螢幕，支援 Apple CarPlay、Android Auto 手機連結，以及四區獨立恆溫空調、腳踢感應電動尾門、腳踢感應電動側滑門、6 個 USB 插座、JBL 1,200W 12 支揚聲器 Premium Audio 音響、18 個置杯座、Qi 無線充電。至於此次試駕的鉑金車型更提供第二排 ottoman 座椅與 11.6 吋 1080p HD 後座娛樂系統、10 吋 HUD 抬頭顯示器、2 組駕駛座記憶、第三排窗簾、前座通風...等專屬配備。
方向盤為 Toyota 新世代車型的設計，尺碼、握感都相當的適中。
儀錶板採用雙環指針式搭配中央 7 吋液晶螢幕顯示，內部為中文化界面。
9 吋多媒體觸控螢幕內建導航系統，並支援 Apple CarPlay、Android Auto 手機連結功能。
全車系標配四區獨立恆溫空調。
Qi 無線充電板設置在中央鞍部前方，左右皆有檔板設計防止手機滑動。
排檔座左前方設置一組 USB 插孔，方便駕駛直接讀取手機連結功能。
雙層式的中控台設計，在副駕駛座前方提供了開放式的置物平台。
中央鞍座下半部採用簍空式設計，大幅度精進置物的機能表現。
排檔座下方提供兩組杯架。並且可以透過蓋板來掩飾來提升視覺的完整度。
鉑金板前座採用透氣皮椅包覆，駕駛座為 8 向電動調整，副駕駛座為 4 向電動調整。乘坐表現上整體的包覆感並不強烈，但是柔軟的發泡棉設定若對應長途旅行能提供足夠的舒適度。
駕駛座具備 2 組記憶功能。
JBL 12 顆音響系統為全車系的標準配備。
鉑金版前座上方配備一組標準尺寸的天窗。
後座恆溫空調介面置於天窗機構的後方，使用上後座乘客也相當的就手。
鉑金版中間第二排採用 Ottoman 座椅，在收納第三排座椅之後，能達到如同商務艙的設計。
中央扶手後方提供兩組不同規格的 USB 插孔，右側則是掛鉤的設計。
對應車內的娛樂需求，第二排提供了一組 120V 電源以及 HDMI 插孔，同時下方也提供了兩組杯架。
後座乘客除了可以透過車門把手直接進行電動啟閉之外，也能利用 B 柱上的電動按鍵來啟閉。
鉑金版提供了一組 11.6 吋螢幕，可以透過 HDMI、DLNA、Miracast 來連結。
電動側滑門具備手動遮陽簾。
第三排座椅採用六四分離的設計，可惜取消前代的電動機能。
第二排與第三排均有手動遮陽簾設計，以及獨立閱讀燈、獨立出風口設計，讓第二排/第三排成員也能享有獨立自主的空間。
由於在北美市場第三排通常都是孩童乘坐居多，所以該有的 USB 插孔、耳機孔、置杯架、冷氣出風口等一樣不缺。
第 3 排座椅可平整化收納於車內並創造更大載物空間。
如果第三排座椅要收折，只要透過背部的拉環就可以一手完成操作。安全防護方面，第四代 Sienna 導入最新世代的 Toyota Safety Sense 2.0 系統，具備 DRCC 全速域雷達感應式車距維持定速系統、LTA 車道循跡輔助系統、LDA 車道偏移警示系統、PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助(附行人偵測及低光源偵測功能)、 AHB 智慧型遠光燈自動切換系統、BSM 盲點偵測警示系統、RSA 道路標誌輔助系統等，也搭載 HAC 上坡起步輔助系統、TRAC 電子穩定控制暨循跡防滑控制系統、RSR 後座提醒系統、Bird’s Eye View Camera with Perimeter Scan 環景影像偵測顯示系統、Curb View 路緣石顯示系統及 10 具 SRS 輔助氣囊等。動力配置方面，第四代 Sienna 在取消 3.5L V6 引擎的設定之後，改以熱效率達到 41% 的 2.5 升(2,487c.c.) DOHC 直列 4 缸自然進氣汽油引擎搭配電動馬達所構成的 Toyota Hybrid System II 油電複合動力系統，最大綜效馬力 247ps/6,000rpm，也提供 EV/NORMAL/ECO/SPORT 駕駛模式切換。在換上油電動力系統之後，市區行駛其實在電池電量充足的時候，EV 模式下低速反應相當的輕快，雖然最大馬力不及舊款的 V6 引擎，在高速的延伸性沒有大排氣量引擎那般的暢快，但如果偏好更平順、線性的動態表現，那麼這套油電系統已經足敷日常使用。相對的，油電系統所帶來的省油優勢，對照原廠所公佈的 17.7km/L 油耗表現，已經有顯著的提升。值得一提的是，Sienna 雖然懸吊系統還是採取偏軟的調性為主，但在換上 TNGA-K 平台之後，實際在山區上行駛，搭配後懸吊改採用獨立連桿配合高剛性車體，在過彎時舊有的側傾感改善許多，避震器能提供足夠的支撐性，並沒有產生很嚴重的晃動感，尤其在 NVH 隔音工程也較上一代加強之後，整體舒適表現是相當有感加分的。Toyota Sienna 雖然是一款北美家庭取向的大眾車款，但主打的寬敞、舒適與實用機能特色，在台灣反而受到不少富裕家庭的青睞。而第四代作為十年一次的大改款車型，其車體剛性與底盤在合理的操駕下有感進步許多，雖動力輸出不及過往，但也反映在日常使用的油耗數字上。以一台全尺寸家庭 MPV 車種來說，Sienna 主要競爭對手並不多，只有貿易商引進的美規 Odyssey 以及 Kia Carnival，而後者也面臨到大改款產品壽命更替期，但以 Sienna 過往所打下的市場口碑，應能持續維持過往的銷售表現。