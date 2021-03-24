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不只葡萄柚！血脂藥勿與這些食物一起吃！劇烈運動也母湯

今健康

2021-03-24 19:30:00

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）
正確用藥治療，是穩定控制三高的關鍵，更要注意藥物與食物的交互作用。臺北市聯合醫院陽明院區藥劑科蘇柏名藥師在衛福部食藥署《藥物食品安全週報》中指出，服用Statin類降血脂藥物時，要注意下列幾點：
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一、避免飲用葡萄柚汁：

不僅不可同時吃，即使隔開時間仍不建議！因為葡萄柚汁裡面的呋喃香豆素（furanocoumarin）會影響許多此類藥品的代謝，抑制肝臟代謝酵素CYP3A4，讓身體裡有過高的藥品濃度，且此物質在身體要經過很久才會被代謝，甚至可長達2-3天，進一步增加藥品的副作用。

二、避免與燕麥一起吃：

雖然燕麥具有豐富的膳食纖維，低糖又營養，但是並不建議和Statin類的藥品一起吃。因為高纖維的燕麥，反而會降低藥在腸胃道的吸收率。讓身體因此無法獲得足夠的藥量來控制疾病。不過這種物理性的影響，只需要食用時間相隔2-4小時即可避免。

三、避免同時服用紅麴：

有些民眾為了降血脂會自行購買保健產品，最常見就是紅麴。但是，紅麴菌素的結構與Statin類藥品相似，有類似作用，當你已經服用降血脂藥品，就不建議額外攝取紅麴類保健食品，因為兩者併用會使血液中的藥品濃度增加，可能會加重肌肉痠痛、無力等副作用，嚴重恐造成橫紋肌溶解或導致肝腎損傷。

四、避免進行高強度的離心運動：

服用降血脂類藥品的民眾，不建議進行高強度的離心運動。此運動主要利用重量與地心引力對抗，於短時間對身體進行高強度的肌力訓練，若有在使用Statin類藥品的民眾，進行此種訓練恐引發橫紋肌溶解症，建議進行緩和的有氧運動，像是慢跑、快走、游泳等。

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食藥署提醒，想要改善高血脂，最重要的還是調整生活習慣，飲食方面應該要低油、低糖、低鈉，也盡量避免攝取反式脂肪酸，多以植物油取代動物油，並且多攝取蔬菜、水果，維持理想體重，才能讓「油管」回復成清澈、健康的血管。

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《延伸閱讀》

．膽固醇不是越低越好，營養師：有好壞之分，４招提升好的改善壞的。
https://gooddoctorweb.com/post/375

．吃柚避免藥物交互作用　藥師：留意４原則，最少間隔２小時
https://gooddoctorweb.com/post/459

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