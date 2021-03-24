洗腎還能工作？醫師：腹膜透析助維持正常工作生活

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7成腎友就業受影響 醫籲選擇適合透析
台灣慢性腎臟病人數達42萬人，透析人口超過9萬人。社會長期對透析腎友存在相當誤解，多認為腎友無法工作、需要被照顧甚至不具生產力。中華民國腹膜透析腎友協會、台灣腎友生活品質促進協會及桃園市腎友協會共同發布調查結果，顯示6成以上腎友認為經濟是主要壓力源；7成腎友表示透析影響就業競爭力，逾3成腎友因接受透析治療而離開職場。
台灣腎臟醫學會理事長黃尚志表示，透析人口數的增加，不能只以單一面向解讀，與人口老化、慢性病照護水準升高、尿毒症存活率改善都有關連。由於社會經濟發展及醫療保健進步，腎臟病人的存活得以延長，進一步推升了透析人數，也顯示國家各方面具備充實基礎，足以支持更好的腎病醫療需求。
黃尚志認為，未來台灣腎臟病防治除了預防腎臟病發生，也會朝延緩病人進入透析、幫助透析或移植腎友提升生活品質邁進。透過選擇適合的透析方式、社會與企業提供良好支持系統與空間場域，期待讓正值青壯年的腎友回歸社會，並維持經濟生產力。國內外眾多名人、醫師、運動家皆是透析腎友，黃尚志呼籲腎友做好心理建設，一樣能兼顧健康與工作生活。
洗腎等於無法工作？他靠腹膜透析赴日出差
腹膜透析腎友協會理事長吳鴻來說明，許多工作表現優秀的腎友選擇白天正常工作，晚上到診所透析，過程令人敬佩。她以自身曾接受血液透析、腹膜透析經驗為例，若上學或上班需求，腹膜透析能有較多時間彈性。雖然腹膜透析需要自主操作，部份腎友沒有醫護人員協助較無信心，但也有80歲的獨居奶奶採用腹膜透析，鼓勵病友應根據自身需求，與醫師商量適合自己生活型態的治療方式。
55歲腎友、中小企業負責人田先生受訪表示，自己確診腎臟病後積極面對治療，為了兼顧工作與生活，選擇腹膜透析治療已達5年之久。同時，藉由雲端醫療管理系統後，醫護人員彷彿就在家中，可以快速了解他透析後的各項治療數據，及時提供管理建議。再加上腹膜透析空間限制少，他只需攜帶透析藥水，就能遠赴日本出差工作，與大眾想像的透析腎友情景截然不同。
腹膜透析自主性強 搭配雲端醫療管理更安心
林口長庚紀念醫院腎臟科系主任田亞中表示，腹膜透析可以居家進行，相對血液透析需一周前往醫療所院三次、每次四小時的型態相比，時間彈性較大，腎友可以晚上使用機器在家腹膜透析，白天維持正常工作生活。呼籲腎友事先評估身體狀況、家庭條件、工作環境，與醫師討論適合的透析方式。
田亞中說明，自動化腹膜透析治療已演進10多年，近年加入的雲端技術，可以即時掌握腎友的透析狀況，包括透析次數、脫水量、灌液量都夠直接進行遠端監督，發揮適時提醒腎友、維持透析療效的目的。讓腎友在家透析，也有如醫護人員在旁協助的安全感。
田亞中強調，台灣腎臟病照護品質愈來愈好，更需重視腎友的生活品質照護，而腹膜透析的治療效率、醫療技術的遠端醫療管理已達進步水準，腎友可根據自身狀況，選擇適當的透析治療。血液透析有專業醫護人員協助進行，可免去擔憂脫水量與毒素問題。腹膜透析則賦予腎友治療與生活彈性，有利於自我照護及維持日常生活。
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