嗆辣小休旅 科技再進階 小改款 Kia Stonic 1.0T 智慧油電驚豔版 試駕
7Car 小七車觀點
2021-03-24 20:25:40
新在哪裡？
●換上新式頭燈組，其中 1.0T 車型還搭載更高階的 LED 燈組與 LED 尾燈
●ADAS 升級，提供 SCC 智慧巡航控制系統、FCA 前方主動剎車輔助 (含行人、騎士、車輛)、LFA 進階式車道維持輔助系統、HBA 智慧遠光燈調整、DAW 駕駛疲勞提醒，原廠宣稱達到 Level 2 半自動駕駛輔助等級
●全新 8 吋多媒體系統支援無線 Apple CarPlay、Android Auto 手機連結功能
●後座新增 USB 充電座
●1.0T 動力加入 48V 輕油電技術，平均油耗 19.9km/L
●提供全新 17 吋雙色鋁圈作為選配
Kia 於 2017 年 IAA 法蘭克福車展推出基於第四代 Rio 掀背車衍生而出的 Stonic，成為品牌繼 Sportage、Sorento 及 Niro 後的第四款休旅產品，國內總代理台灣森那美起亞選在 2019 年 7 月 10 日正式導入，提供 1.4 自然進氣以及 1.0T 渦輪增壓兩款汽油動力，2020 年 8 月時原廠推出小改款，導入 48V 輕油電，總代理規劃在今年 3 月 10 日推出，引進編成與建議售價分別是 1.4L 時尚版 (新台幣 73.9 萬元)、驚艷版 (新台幣 79.9 萬元)、1.0T 智慧油電時尚版 (新台幣 79.9 萬元) 及本次試駕的 1.0T 智慧油電驚豔版 (新台幣 85.9 萬元)。
小改款 Stonic 並未進行大幅更動，車頭採用虎鼻式造型水箱罩，並換上新式頭燈組。外觀方面，小改款 Stonic 並未進行大幅更動，車頭採用虎鼻式造型水箱罩，並換上新式頭燈組，其中 1.0T 車型還搭載更高階的 LED 燈組與 LED 尾燈，牌照框介於尾門與保險桿中央，排氣管為單邊單出設計，1.0T 智慧油電驚豔版足踏 195/55R16 輪胎與鋁合金輪圈。尺碼部分，小改款 Stonic 的車身長寬高與小改款前同樣為 4,140x1,760x1,520 (mm)，軸距則為 2,580mm。 小改款 Stonic 的車身長寬高與小改款前同樣為 4,140x1,760x1,520 (mm)，軸距則為 2,580mm。 車尾上方配置尾翼，車牌框設於尾門與後保桿間，後霧燈與倒車燈位於保桿下方，中央設有跨界風格下護板，排氣管為右側單邊單出設計。 小改款 Stonic 具備 Kia 家族化 Tiger Nose 虎鼻水箱罩，內部如同純電動車採封閉式設計。 小改款 Stonic 換上新式頭燈設計，其中 1.0T 車型還搭載更高階的 LED 燈組。 1.0T 智慧油電驚豔版足踏 195/55R16 輪胎與鋁合金輪圈。 尾燈採用 LED 導光條設計，不過方向燈及倒車燈為鹵素光源，行李廂蓋上的 EcoDynamics+ 銘牌訴說此車搭載 48V 輕型油電動力。內裝方面，小改款 Stonic 延續既有的鋪陳格局，在驚艷版及智慧油電驚艷版中採用雙色內裝搭配皮質座椅，全車系在中控台中配置全新 8 吋多媒體系統，支援無線 Apple CarPlay 及有線 Android Auto 手機連結功能，另外也在後座新增 USB 插座，滿足 3C 產品充電需求。 小改款 Stonic 維持既有的座艙鋪陳，近似於國內未導入販售的 Rio 車款，在驚艷版及智慧油電驚艷版中採用雙色內裝搭配皮質座椅。 儀錶板以雙環指針式設計，搭配自 3.5 吋單色升級至 4.2 吋全彩的整合智慧型旅程電腦，除了提供多種資訊顯示之外，也可呈現 48V 輕油電動力系統的運作情形。 方向盤採用與小改款前相同的三幅設計，左側按鈕可操作音響及通話，右側按鈕可操作 SCC 智慧巡航控制系統、LFA 進階型車道維持輔助系統及行車資訊螢幕等功能，受惠於指扣設計而擁有不錯的握感。 小改款 Stonic 全車系在中控台上方配置全新 8 吋多媒體系統，支援無線 Apple CarPlay 及有線 Android Auto 手機連結功能。 單區恆溫空調為 1.4 驚艷版及 1.0T 智慧油電經驗版的標準配備。 中控台下方提供 2 處具止滑功能的置物空間，也設有 USB 及 12V 180W 電源插座。 排檔座前方設有停車雷達開關及駕駛模式切換按鈕，排檔桿為傳統式而非線傳輸設計，在 D 檔左方提供手動換檔機能。 中央鞍座設有 2 組置杯座，不具止滑及夾緊功能，手煞車為傳統拉柄式設計。 中央扶手掀起後可見到底部植毛的置物空間，部分區塊因手煞車機構影響而無法維持空間完整性。 座椅採用雙色皮質設計，表面設有透氣孔，調整方式為全手動，發泡綿設定適中，包覆性普通，頭枕可前後調整為少見的設計，使不同身材人士更容易找到舒適的坐姿。 前座椅背運用薄形化設計，減少後座空間侷促感，地面隆起的範圍頗小，椅背中央未能配置扶手略顯可惜。 小改款 Stonic 在中船後方新增 USB 插座，滿足後座乘客 3C 產品的充電需求。 附表為本站實測座艙空間之數據。 行李廂在標準狀態下具備 352 公升的置物容積，透過後座椅背 6/4 分離傾倒之下可擴充至最高 1,155 公升，平整性算是出色，但開口門檻偏高。 附表為本站實測行李廂空間之數據。安全防護方面，Stonic 在 2019 年導入之時就強調全車系標配 DRIVE WiSE 智慧安全輔助系統，小改款後針對 ADAS 全面升級，提供 SCC 智慧巡航控制系統 (作動範圍 10~180km/h)、FCA 前方主動剎車輔助 (含行人、騎士、車輛)、全速域 LFA 進階式車道維持輔助系統、HBA 智慧遠光燈調整及 DAW 駕駛疲勞提醒等，官方宣稱可以達成 Level 2 半自動駕駛輔助程度，至於基本的 6 具 SRS 輔助氣囊、ESC 電子車身穩定系統也都在配備清單之列。動力配置方面，小改款 Stonic 在 1.0T 車型中導入稱為 EcoDynamics+ 的 48V 輕型油電動力，透過 1.0 升 ‘Smartstream’ T-GDi 渦輪增壓汽油引擎搭配 MHSG 輕型混合啟動馬達及 48V 鋰電池構成，於 6,000rpm 時可輸出 120ps 最大馬力，於 2,000~3,500rpm 間可輸出 20.4kg-m 峰值扭力，搭配 7 速雙離合器自手排變速箱及前輪驅動，平均油耗達到 19.9km/L，能源效率為一級。導入 48V 輕油電系統的 Stonic 1.0T，在發動引擎準備上路之時可以感受到震動程度較先前改善，怠速熄火的作動效果俐落而不易察覺，加速時的衝勁在邏輯聰明的雙離合器變速箱匹配之下算是輕快，達到最高速限後鬆油更可自動進入滑行功能，引擎可自動關閉來節省油耗，煞車時也可進行動能回收，整體表現較過去更為平順舒適。乘駕感受部分，Stonic 原先已採用較偏向歐化的底盤調校，路感回饋算是明顯，避震器阻尼設定偏硬，轉向系統算是直覺而清晰，整車組裝品質良好，NVH 工程表現在水準之內，側傾以跨界休旅來說不致過大。小改款後的 Stonic 原本已不俗的產品實力基礎上，進一步回應消費者的需求而導入更精進的 ADAS 系統，更將 1.0T 動力導入歐洲市場相當風行的 48V 輕油電系統，使燃油經濟性更為優異，雖然售價與同級對手相比之下無顯著優勢，仍相信此車可受到一群買家青睞，進一步帶來品牌銷售動能的提昇。