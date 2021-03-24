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Honda Motorcycle 全台最大展間 正式進駐台南

2GameSome - 有車賞

2021-03-24 22:55:00

Honda Motorcycle 全台最大展間 正式進駐台南
▲ Honda Motorcycle 全台最大展間 正式進駐台南
Honda Taiwan 於 2021 年 3 月 20 日成立第 6 個二輪銷售據點 Honda Motorcycle Tainan，並於當日正式展開開幕活動，開幕現場超過 1,800 名車友與媒體嘉賓共同出席盛會，其中也邀請到 Honda Taiwan 董事長暨總經理 豐田 誠、隆陽汽車股份有限公司董事長 謝建隆等長官共同剪綵，一同出席開幕盛典共襄盛舉。
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左至右 Honda Taiwan 顧客服務部 張英忠 部長 四輪營業部 暨 二輪事業部 李瑞宏 部長 隆陽汽車股份有限公司 謝建隆董事長 Honda Taiwan 董事長 豐田 誠。
左至右 Honda Taiwan 顧客服務部 張英忠 部長 四輪營業部 暨 二輪事業部 李瑞宏 部長 隆陽汽車股份有限公司 謝建隆董事長 Honda Taiwan 董事長 豐田 誠。
開幕現場同樣展出 Honda Taiwan 2021 全新商品，包含 CRF300L、CRF300RALLY、REBEL1100、FORZA750 與 X-ADV 等，加上由各處前來的車迷朋友，現場共超過 300 台 Honda 大型二輪車款於現場一字展出。
Honda Motorcycle Tainan 座落於台南市安平區光州路 88 號，全店占地面積超過 800 坪，市內並以上下樓層打造，整體超過 1000 坪的使用空間，完整的為顧客提供舒適的展車、服務與休憩機能，店面外觀整體同樣以配合 Honda 日本原廠全新規範的 6S 機制來建構。在展間室內部分，則以具明亮、簡約的高科技感打造整體風格，並設立大型的鍍鉻 Wing Mark LOGO 為據點的精神象徵，確實傳遞 Honda Motorcycle「Be Your Wing」的品牌精神，結合精品櫃、精神主題牆等設計，並配合著臨近的台灣國定古蹟億載金城的歷史氛圍，全店大量使用木質與石製等內部裝潢，搭配 Honda Motorcycle 的車輛與科技理念，呈現出復古與現代的交織，塑造 Honda Motorcycle 的旗艦店風範。
維修區域則是採用白色為主色調，與休憩溫馨感十足的來賓商談室與會員休息區，搭配店裡充滿復古感的裝潢與 1.2 樓的空間環境，提供等待愛車維修的車主一個簡約且乾淨的舒適環境。
Honda Motorcycle 全國經銷據點
Honda Motorcycle Taipei
台北市內湖區舊宗路二段 123 號 (02)2792-6555
Honda Motorcycle Sanchong
新北市三重區集賢路106號 電話(02)-2857-3999
Honda Motorcycle Taoyuan
桃園市桃園區經國路 666號 (03)316-7999
Honda Motorcycle Taichung
台中市西屯區西墩里環中路二段 1101 號 (04)2451-3636
Honda Motorcycle Tainan
台南市安平區光州路88號 (06)295-5260
Honda Motorcycle Kaohsiung
高雄市左營區自由四路 228 號  (07)343-5880
Honda CBR650R。
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