全新 Sienna
鉑金
旗艦
建議售價
279萬
222萬
Toyota Sienna 雙車型 222 萬起 四月底前送原廠定保
2GameSome - 有車賞
2021-03-24 23:25:00
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全新 Sienna 的外型銳利的 LED 頭燈與連結霧燈的大型梯形進氣壩，搭配厚實的引擎蓋，創造霸氣挺拔的前視造型。車側的部分，藉由調整 A 柱與 D 柱的傾斜角度與加強車身肌肉紋理。車尾擁有外擴的梯型線條元素與跑車般的 LED 尾燈設計。在車色的部分，全新 Sienna 共有八種風格獨具的車色，其中包含首度引進的琉金棕與絲柏綠。全新 Sienna 在內裝配備面，全車多處採用皮革、鍍鉻、霧銀與木紋材質；設計寬廣舒適的中央鞍座與水平式的儀錶台。標配 9 吋觸控式主機、7 吋數位儀錶板（皆支援繁體中文介面）及手機無線充電，鉑金版更有領先同級的 10 吋全彩抬頭顯示器及電動方向盤（附記憶功能）。座椅的部分，雙前座皆配備電動調整與加熱功能；鉑金版更升級真皮通風座椅與駕駛座記憶功能。後座配置大器寬敞並搭載多項豪華配備：第二排 Super Long Slide 超長座椅滑軌設計，前後滑移距離高達 62.4 公分，鉑金版更搭載 Ottoman 腳靠。此外，全新 Sienna 擁有多項同級唯一的頂級配備，包含四區 S-Flow 恆溫空調、足踢感應式電動側滑門/尾門及 1,500 瓦電源供應器（附雙 AC120V 插座），讓便利性更為提升。此外，還有多項貼心配備，包含 JBL12 具揚聲器、全車 18 個置杯架與 7 個 USB 充電裝置，鉑金版更配置 11.6 吋的後座影音系統（支援繁體中文介面與 HDMI/MIRACAST/DLNA 投影）。
新世代 Dynamic Force 2.5L HYBRID 引擎全新 Sienna 導入新世代 Dynamic Force 2.5L HYBRID 系統，綜效馬力最高可達 247PS，並藉由電動馬達與引擎動力交乘輸出，創造最高 18.7km/L 的油耗表現。此外，全新 HYBRID 系統，搭配隔音材質的強化，讓整個車室更為安靜舒適。本次大改款更全面採用 TNGA 新世代造車工藝，搭載前-麥花臣式獨立懸吊、後-獨立雙 A 臂懸吊。安全科技全新大改款 Sienna 標配 TSS 2.0智動駕駛輔助系統，不僅擁有可跟車到停的「ACC全速域主動式車距維持定速系統（含Stop & Go）」及「LTA車道循跡輔助系統」，還有總代理車型獨有的「AHS智慧型遠光燈自動遮蔽系統」，可偵測對向車輛頭燈或前方車輛尾燈光源，自動遮蔽部分光源，避免來車或前車受到遠光燈直射，同時提供其他區域所需之照明。此外，全新 Sienna 還擁有同級最高規格「10 顆 SRS 氣囊」。更全面標配「PVM 環景影像輔助系統」、「PKSB 防碰撞輔助系統」、「RCTAB後方車側警示系統(附煞車輔助)」及「停車輔助雷達（前後共8具）」…等 35 項主被動安全防護系統。贈送 4 次免費定保總代理和泰汽車是原廠唯一授權導入，銷售車輛保證為美國印第安納工廠出廠全新車，並以「Toyota Authentic」車尾銘牌。針對本次 HYBRID 系統的全面導入，總代理提供 HYBRID 電池 8 年或 16 萬公里原廠保固。全台 8 大經銷商 132 間維修據點。此外，不僅提供全車 4 年或 12 萬公保固，準時回廠定保將再送 5 年 14 萬公里全車延長保固。即日起到 2021 年 4 月 30 日下訂全新 Sienna，後續完成領牌者，即贈四次原廠定保。
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