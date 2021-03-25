聽黑膠才夠潮! Lexus IS Wax Edition化身行動音樂廳

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Lexus最近與知名音樂網站Pitchfork聯手打造一部可在車上撥放黑膠唱片的企劃，以一部小改款IS經過改裝將副駕駛座手套箱塞入一部黑膠唱片機，為了符合尺寸其底座與外殼是由3D列印加上碳纖維與鋁合金打造，搭配17組揚聲器與7.1聲道的Mark Levinson音響系統，一部行動視聽劇院儼然成形。不過最難的部分不在硬體，而是如何克服車輛行進中的震動對音樂撥放造成的影響，因為音樂是透過唱針沿著唱片表面的細微紋路震動而產生，若過大的震動可能會使唱針走到不對的位置因而損壞機器，為此他們在機器底部裝了穩定馬達並重新調整懸吊設定。
Lexus行銷副總Vinay Shahani說到：“如同音響發燒友總在找尋最佳的聆聽體驗，Lexus IS Wax Edition便是一部能提供最純粹音質饗宴的運動跑房車”，雖然這個企劃獲得許多喜愛黑膠唱片車迷的讚賞，不過IS Wax Edition只是實驗性的作品並未有販售計畫，畢竟聽黑膠唱片的族群還是少數，且耗費的成本相當高並不符合市場需求，不過這部車仍會在許多活動中現身，同時Pitchfork也為了這個企劃出了一張專屬7吋黑膠唱片，有興趣的人不妨到他們的網站搜尋看看。