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聽黑膠才夠潮! Lexus IS Wax Edition化身行動音樂廳

Carture 車勢文化

2021-03-25 08:55:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
在數位時代浪潮席捲下，舊有的回憶反而彌足珍貴，譬如卡帶及CD現在許多小朋友已經不知道長什麼樣了，這些以前在車上陪伴過我們許多時光的老玩意反而成為現代車的一大賣點，Lexus最近就打造了一輛能在車上放黑膠唱片的IS Wax Edition，讓你上車就能享受回到50年代的復古氛圍。
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Lexus最近與知名音樂網站Pitchfork聯手打造一部可在車上撥放黑膠唱片的企劃，以一部小改款IS經過改裝將副駕駛座手套箱塞入一部黑膠唱片機，為了符合尺寸其底座與外殼是由3D列印加上碳纖維與鋁合金打造，搭配17組揚聲器與7.1聲道的Mark Levinson音響系統，一部行動視聽劇院儼然成形。不過最難的部分不在硬體，而是如何克服車輛行進中的震動對音樂撥放造成的影響，因為音樂是透過唱針沿著唱片表面的細微紋路震動而產生，若過大的震動可能會使唱針走到不對的位置因而損壞機器，為此他們在機器底部裝了穩定馬達並重新調整懸吊設定。
Lexus行銷副總Vinay Shahani說到：“如同音響發燒友總在找尋最佳的聆聽體驗，Lexus IS Wax Edition便是一部能提供最純粹音質饗宴的運動跑房車”，雖然這個企劃獲得許多喜愛黑膠唱片車迷的讚賞，不過IS Wax Edition只是實驗性的作品並未有販售計畫，畢竟聽黑膠唱片的族群還是少數，且耗費的成本相當高並不符合市場需求，不過這部車仍會在許多活動中現身，同時Pitchfork也為了這個企劃出了一張專屬7吋黑膠唱片，有興趣的人不妨到他們的網站搜尋看看。

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