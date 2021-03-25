復刻早期 911 設計元素 Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition (
7Car 小七車觀點
2021-03-25 11:25:40
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911 Targa 4S Heritage Design Edition 是 Heritage Design 產品策略下 4 款新車中首部亮相的車型，全球限量 992 輛來呼應此車屬於 992 世代的 911，在外觀方面，提供專屬金屬櫻桃紅 (Cherry Metallic) 與其他 4 款車色選項，搭配金色盾徽及復古白色塗裝，車頭前翼施以箭形圖案賽車元素，引擎蓋格柵鑲有 Porsche Heritage 徽飾，至於 1963 復古盾徽則分別鑲嵌於前行李廂蓋、方向盤、輪圈蓋與鑰匙，並在頭枕及鑰匙套壓印的復古盾徽，足踏前 20 吋、後 21 吋 Carrera Exclusive Design 輪圈，搭配經典款式黑色煞車卡鉗。
足踏前 20 吋、後 21 吋 Carrera Exclusive Design 輪圈，搭配經典款式黑色煞車卡鉗。
車側擁有復古白色塗裝。
防滾桿中的 Targa 字樣施以金色處理。
引擎蓋格柵鑲有 Porsche Heritage 徽飾。
內裝方面，911 Targa 4S Heritage Design Edition 採用專屬雙色真皮內裝，可選用酒紅 (Bordeaux Red) 或黑色皮革搭配沙漠米色 (Atacama Beige ) OLEA Club 皮革。座椅與車門飾板採用燈心絨布料來復刻 1950 年代 Porsche 356 設計元素，轉速錶與碼錶採用綠色暈光設計，搭配具孔洞的超細纖維車頂，以及 Porsche Exclusive Manufaktur 個人化訂製皮革飾板，儀錶板金屬標章則銘刻限量序號。
車尾銘牌採用金色處理，展現復古質感。
911 Targa 4S Heritage Design Edition 採用專屬雙色真皮內裝，可選用酒紅 (Bordeaux Red) 或黑色皮革搭配沙漠米色 (Atacama Beige ) OLEA Club 皮革。
轉速錶與碼錶採用綠色暈光設計，向早期 911 車系看齊。
座椅採用燈心絨布料來復刻 1950 年代 Porsche 356 設計元素。
車門飾板中也同樣運用燈心絨布料材質製作。
儀錶板金屬標章銘刻限量序號，展示車為全球限量 992 輛中的第 588 輛。
動力配置方面，911 Targa 4S Heritage Design Edition 採用 2,981cc 水平對臥 6 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 8 速 PDK 雙離合器自手排變速箱及主動式全輪驅動系統，可於 6,500rpm 時輸出 450ps 最大馬力，於 2,300~5,000rpm 間可輸出 530Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.6 秒完成，極速達到 304km/h 。
門檻金屬飾板中加入 Heritage Design Edition 字樣。
除了推出限量 992 輛的 911 Targa 4S Heritage Design Edition，Porsche 也運用內裝設計元素打造 Heritage Design 套件，透過 Porsche Exclusive Manufaktur 保時捷個人化訂製服務供現行 911 車系作為選用配備。
1965 年 9 月法蘭克福車展正式發表的 911 Targa 車系，原先是為了滿足安全法規，將 911 Cabriolet 敞蓬車系加入防滾桿而誕生，經過數十年的傳承，如今已成為 911 家族中獨具特色的車型之一，受到車迷的喜愛。如今原廠以限量 992 輛的方式在最新世代 992 Targa 中融入許多經典的復古元素，相信也會受到收藏家的青睞。
現場展出的 964 世代 Targa 較前一代 G Series 擁有 85% 零件革新幅度。
993 世代 Targa 將防滾桿改為玻璃車頂。
996 世代 Targa 成為首款搭載可掀式後窗的 911 車型。
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