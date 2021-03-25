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復刻早期 911 設計元素 Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition (

7Car 小七車觀點

2021-03-25 11:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
台灣保時捷今日 3/25 選在台北敦南展示中心正式亮相甫於去年 6/2 登場的 Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition，建議售價為新台幣 1,003 萬元起。
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911 Targa 4S Heritage Design Edition 是 Heritage Design 產品策略下 4 款新車中首部亮相的車型，全球限量 992 輛來呼應此車屬於 992 世代的 911，在外觀方面，提供專屬金屬櫻桃紅 (Cherry Metallic) 與其他 4 款車色選項，搭配金色盾徽及復古白色塗裝，車頭前翼施以箭形圖案賽車元素，引擎蓋格柵鑲有 Porsche Heritage 徽飾，至於 1963 復古盾徽則分別鑲嵌於前行李廂蓋、方向盤、輪圈蓋與鑰匙，並在頭枕及鑰匙套壓印的復古盾徽，足踏前 20 吋、後 21 吋 Carrera Exclusive Design 輪圈，搭配經典款式黑色煞車卡鉗。
足踏前 20 吋、後 21 吋 Carrera Exclusive Design 輪圈，搭配經典款式黑色煞車卡鉗。
車側擁有復古白色塗裝。
防滾桿中的 Targa 字樣施以金色處理。
引擎蓋格柵鑲有 Porsche Heritage 徽飾。
車尾銘牌採用金色處理，展現復古質感。
內裝方面，911 Targa 4S Heritage Design Edition 採用專屬雙色真皮內裝，可選用酒紅 (Bordeaux Red) 或黑色皮革搭配沙漠米色 (Atacama Beige ) OLEA Club 皮革。座椅與車門飾板採用燈心絨布料來復刻 1950 年代 Porsche 356 設計元素，轉速錶與碼錶採用綠色暈光設計，搭配具孔洞的超細纖維車頂，以及 Porsche Exclusive Manufaktur 個人化訂製皮革飾板，儀錶板金屬標章則銘刻限量序號。
911 Targa 4S Heritage Design Edition 採用專屬雙色真皮內裝，可選用酒紅 (Bordeaux Red) 或黑色皮革搭配沙漠米色 (Atacama Beige ) OLEA Club 皮革。
轉速錶與碼錶採用綠色暈光設計，向早期 911 車系看齊。
座椅採用燈心絨布料來復刻 1950 年代 Porsche 356 設計元素。
車門飾板中也同樣運用燈心絨布料材質製作。
儀錶板金屬標章銘刻限量序號，展示車為全球限量 992 輛中的第 588 輛。
門檻金屬飾板中加入 Heritage Design Edition 字樣。
動力配置方面，911 Targa 4S Heritage Design Edition 採用 2,981cc 水平對臥 6 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 8 速 PDK 雙離合器自手排變速箱及主動式全輪驅動系統，可於 6,500rpm 時輸出 450ps 最大馬力，於 2,300~5,000rpm 間可輸出 530Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.6 秒完成，極速達到 304km/h 。
除了推出限量 992 輛的 911 Targa 4S Heritage Design Edition，Porsche 也運用內裝設計元素打造 Heritage Design 套件，透過 Porsche Exclusive Manufaktur 保時捷個人化訂製服務供現行 911 車系作為選用配備。
1965 年 9 月法蘭克福車展正式發表的 911 Targa 車系，原先是為了滿足安全法規，將 911 Cabriolet 敞蓬車系加入防滾桿而誕生，經過數十年的傳承，如今已成為 911 家族中獨具特色的車型之一，受到車迷的喜愛。如今原廠以限量 992 輛的方式在最新世代 992 Targa 中融入許多經典的復古元素，相信也會受到收藏家的青睞。
現場展出的 964 世代 Targa 較前一代 G Series 擁有 85% 零件革新幅度。
993 世代 Targa 將防滾桿改為玻璃車頂。
996 世代 Targa 成為首款搭載可掀式後窗的 911 車型。

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