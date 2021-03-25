低調狂暴四門紳士　BMW Alpina B8 Gran Coupé 登場

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外觀上，Alpina B8 Gran Coupe 採用手工打造的前後保桿設計，車頭兩側的進氣壩更加張狂，而車尾則有專屬的鴨尾擾流板設計以及黑色分流器套件，並換上 Alpina 專屬的橢圓形尾管，強化排氣效果。而車色方面也選用了 Green Metallic 墨綠色烤漆來彰顯這款專屬車型的特殊身分。
車內也充斥著 Alpina 的設計元素，大量採用木紋飾板、真皮和 Alcantara 材質來鋪陳，同時也有許多 Alpina 的字樣，包含自發光的門檻飾條、中控台徽章以及數位儀錶板上都能見到 Alpina 原廠的巧思。底盤方面，則換上 Alpina 重新調校的 Eibach 彈簧、液壓懸吊來提升車輛的穩定度以及舒適表現，同時轉向系統也同步改善，達到更精準的駕馭表現。
動力部分採用與先前發表 XB7 相同的 4.4 升 V8 雙渦輪增壓汽油引擎，經過 Alpina 大幅升級渦輪及冷卻系統的調校後，於 5,500~6,600rpm 間可輸出 612hp 最大馬力，峰值扭力 800Nm 可於 2,000~5,000rpm 間輸出，即便車重達到 2,655 公斤，原廠宣稱 0-100km/h 加速僅需 3.3 秒即可完成，極速則有 323km/h 的表現 。
在國內市場方面，Alpina 並無代理商，因此在街頭看見的純正車款多為貿易商引進，而內斂豪華又不失性能色彩的風格，向來是不少 BMW 車迷的夢幻選擇。