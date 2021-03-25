第三屆 2021 商業車博覽會將於 4/15~4/18 於台中舉行

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受到疫情影響，原定於去年舉辦的第三屆商業車博覽會延遲至今年 4 月舉辦，而主辦單位也於今天 3/25 舉行 2021 商車博覽會展前記者會，宣布博覽會選定台中國際展覽館舉行，活動時間為 4/15~4/18。
將在今年 4 月舉辦的 2021 商車博覽會展前記者會主要有八大特色，包含氫燃料車、自動駕駛車、車聯網、冷鏈物流、零配件科技、MIT 技術結晶以及安全教育推廣。在此次展覽會上，連續三年參展的 Fuso 也將在本屆車展上帶來 Vision F-Cell 全新研發的氫燃料電池車，讓民眾與運輸業者更了解未來的能源移動方式。此外，本次展覽會也強化了智慧運輸及車聯網科技的應用推廣，將帶來台灣團隊研發自駕大客車的技術展出，了解自駕車的技術不只限於一般乘用車上，在商車方面的發展也在逐步實現當中。
當然除了新產品以及技術展出之外，本屆車展亦獲得交通部的協助共同提倡大型車的安全宣導，交通部將提供一部大型車，用於內輪差與行車盲點的靜態展示，透過實際的展演讓民眾更了解面對大型車的行車注意要點。商業車博覽會對比一般乘用新車大展除了能讓車廠公開展演新車之外，對於相關運輸產業的業者來說，更是能夠透過這次的舞台，直接向民眾溝通，創造顛覆傳統的意識形象。