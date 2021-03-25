新世代 86 準備登場？ Toyota 與 Subaru 將在今年 4/5 聯合推出全新車款

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Toyota 與 Subaru 間的合作，可以追溯至 2005 年簽訂的協議，雙方在 2007 年時首度由 Subaru 美國工廠協助製造 Camry 車系，並在 2008 年時加大合作範圍，2012 年雙方共同研發的結晶 Toyota 86 (GT 86) 及 Subaru BRZ 正式開始量產，2018 年時 Subaru 在 Crosstrek (XV) 車系導入源於 Toyota 的 PHEV 插電式油電技術，2019 年時則宣布雙方將一同開發純電動休旅車。
去年 (2020) Subaru 率先推出新款 2022 年式 BRZ，Toyota 則尚未將現行 86 進行改款，今日雙方預告的線上發表會預料正是新一代 86，屆時 將由 Toyota Gazoo Racing 總裁佐藤恒治 (Koji Sato) 與 Subaru 技術長 Tetsuro Fujinuki 共同主持。
新世代 BRZ 受到開發成本的限制而繼續沿用現行平台打造，但原廠工程師仍透過新的材質應用，包括增加高張力鋼材使用比例與車體結構膠黏劑，增強焊點的表現來全面提升車身剛性，並分別在車頂、引擎蓋和前葉子板使用鋁合金材質，底盤也導入 Inner Frame 技術，讓副車架的前軸剛性提高 60%。除此之外，為提高駕馭的操控表現，新世代 BRZ 也首度導入 DP-EPS （Dual Pinion type Electric Power Steering）的轉向系統，以增進激烈操駕時的敏銳度。
動力配置方面，新世代 BRZ 採用 2.4L DIT FA24 自然進氣水平對臥引擎，其最大馬力為 228hp、最大扭力為 184lb-ft，並提供 6 速手排以及 6 速自排的選項。7Car<小七車觀點> 將在 Toyota 與 Subaru 新產品發表會後，帶來更進一步的報導，敬請期待。