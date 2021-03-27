台灣磁磚業的興衰 冠軍磁磚董事長林榮德：我們不接地氣
文/財訊雙週刊
2021-03-27 08:30:00
冠軍磁磚的發展正是台灣磁磚業的興衰史，當年林榮德赴中國發展24年，卻有近10年接連虧損；如今他決定積極活化中國資產，將重心移回台灣，卻又面臨東南亞低價磁磚傾銷的危機。
國內磁磚龍頭廠冠軍磁磚即將邁入50年，今年是西進的第24年，冠軍磁磚董事長林榮德用「走過風風雨雨」形容。去年疫情期間，他親赴中國不下4趟，就為了將大陸事業清理整頓、資產活化，然後決定重新押寶台灣。俗貨入侵 台灣磁磚被打趴林榮德計畫在台灣拓展兩條新生產線，打造自動化智能工廠；不料卻遇上東南亞的磁磚低價傾銷台灣。身為台灣陶瓷工業同業公會理事長的他，為了申請課徵反傾銷稅到處奔走。林榮德說：「我賣100元，印度才賣60元，我怎麼拚？」說到激動處，許多陳年舊事湧上心頭。林榮德高中畢業後，18歲就跟在父親林田村成立的信益陶瓷廠工作，從最基層做起，與工人一起在高溫窯旁汗流浹背燒瓷。1972年，林田村成立冠軍磁磚，並於1980年代引進高效的滾軸窯技術，開始生產大尺寸的磁磚。當時是國內陶瓷業最繁榮的年代，全國大小磁磚廠有300多家，兩百多條窯，產值兩三百億元，陶瓷產量全球排名第5。林榮德想要趁勢擴大競爭力，鼓吹父親讓公司上市。林榮德說：「我爸說看到中興紡織創辦人鮑朝橒，被持有一張股票的小股東指指點點，他不願意，叫我自己去做，爸爸50歲就退休把公司交棒給我。」於是林榮德成了資本市場中最年輕的董事長，當時他35歲。磁磚業的輝煌時代，磁磚業非常競爭，包含凱聚、羅馬、冠軍、國賓4家上市公司，林榮德透過建立完整的經銷體系，3年便從行業老3，爬到了規模第1。如今其他家都已下市，只剩下冠軍。1990年代，林榮德看到台商亞細亞磁磚赴中國發展得有聲有色，還在當地掛牌；於是他1997年決定西進，以信益陶瓷來轉投資中國，第一站落腳昆山，其後陸續擴張山東蓬萊廠、安徽宿州廠。前10年幾乎年年賺錢，曾經是當紅一時的中概股代表之一。受限中國稅制 想賺錢也難然而，冠軍磁磚從2012年起，受到中國事業拖累，幾乎年年虧錢，大約虧掉6億元人民幣。林榮德說：「中國是不公平的競爭環境，台商按規矩繳稅，扣抵後還要繳13~14%的稅，而陸企只要3、4%，一直以來等於我們多繳10%，很難賺錢。」「我們不接地氣吧！」林榮德也把中國事業虧損部分歸因於管理不善。「管理大陸人不容易，過去冠軍擔心大陸人舞弊，大量用台幹，用防弊的態度去管理陸幹，反而是對陸幹綁手綁腳，公司業績起不來。不像其他人是設計高獎金制度，讓陸幹去衝，管大陸人的思維跟台灣差太多了。」30多年來，台灣共有58家磁磚廠西進，而今只剩下3家。「大部分都是賠了一堆錢回來的！」林榮德感歎。去（109）年，冠軍磁磚的中國事業出現轉機，確定與海鷗住工進行策略聯盟合作成立合資公司「海鷗冠軍」，藉由股權交易方式降低大陸經營事業的持股，以冠軍透過信益中國持股43.46%，海鷗56.54%的分配比率來搶攻市場。生產水龍頭起家的海鷗住工，因為想打入衛浴、地板、櫥櫃等整裝市場，看上冠軍磁磚的品牌價值，尋求結盟，而未來冠軍不只有權益法的股權收益外，還有每年獲利額10%的品牌授權利益。危老都更有商機 回台布局不過，儘管中國的本業賠錢，冠軍磁磚僅是昆山廠兩次遷廠，就分別獲得9.66億及4.52億元人民幣的補償金。林榮德指出，接著也可能出售安徽的礦資產及山東廠，把中國事業轉型成控股公司，以輕資產的模式繼續投資其他有潛力的事業。與此同時，林榮德也看好台灣都更、危老商機，決定深耕台灣。他強調，「未來磁磚大量取代石材的時代到了」，磁磚耐火、硬度高、不卡髒、不褪色，也不吸水，更不用保養，價格是石材的1/3到1/20，「怎麼會沒有競爭力？」台商回流，10年河東、10年河西。林榮德絕對是最有感觸的一位，他的事業發展史也正代表台灣磁磚業的興衰史。他說，接下來的事業，他要交棒給兩個兒女；過去太忙沒時間運動，現在要開始練肌力；還要勤做公益，關注外配小孩的教養問題。聊完，他點上一根菸斗離去，想必心中的滋味雜陳。