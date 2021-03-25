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農場住宿｜全台5大農場住3送1再抽總統套房　紫藤花季住一波

行遍天下旅遊網

2021-03-25 18:00:41

農場住宿｜全台5大農場住3送1再抽總統套房　紫藤花季住一波
農場住宿｜全台5大農場住3送1再抽總統套房　紫藤花季住一波
雖然旅遊泡泡已經即將啟動，但國旅仍持續發燒發熱！國軍退除役官兵輔導委員會繼109年推出春遊玩很大活動廣受民眾好評，今年更規劃退輔會農場旅遊年一系列活動。首波強檔「2021春遊農場玩很大」，除清境、武陵、福壽山3個高山農場外特別加入臺東、高雄兩大平地農場，4/6 ~ 6/30間只要民眾入住退輔會清境、臺東及高雄農場，集滿3個章並將集章卡寄回，就可獲得限量免費雙人住宿兌換券，任遊退輔會5大農場。
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▲每年4月是福壽山欣賞紫藤花的季節。
▲每年4月是福壽山欣賞紫藤花的季節。

2021春遊農場玩很大　集章換宿搶總統套房

退輔會主委馮世寬表示退輔會農場早期係為安置開墾、造路之榮民弟兄，讓他們有個休息的地方，近年來發展觀光有成，深受遊客喜愛，尤以清境農場的草原和綿羊、武陵農場的四季花木及福壽山農場的楓葉和農產品最為國人熟知。
▲武陵農場每到4月，紫白藤就會佈滿園區。
▲武陵農場每到4月，紫白藤就會佈滿園區。
▲福壽山上現正開滿櫻花，要去的要把握時間。
▲福壽山上現正開滿櫻花，要去的要把握時間。
除此之外，臺東農場所轄遍布花東，位於花蓮的壽豐會館為日式木造建築，充滿滿滿懷舊風情，位於臺東的池上會館緊鄰伯朗大道，農場備有免費單車，只要住宿就可以騎車漫遊鄉間田野，體驗米鄉稻浪的優閒時光，大家一定要來體驗。
▲花蓮的壽豐會館為日式木造建築，充滿滿滿懷舊風情。
▲花蓮的壽豐會館為日式木造建築，充滿滿滿懷舊風情。
高雄農場位於美濃，鄰近滇緬義民社區，場區發展出結合客家及滇緬文化之各類美食及DIY體驗活動，讓人回味無窮，加上設施多元，有美麗的中央草原、親水廣場，還能露營烤肉及體驗好玩的漆彈射擊，適合大小朋友來遊玩。農場提供多種房型，雙人房至團體房，來到美濃首選高雄農場，絕對讓你不虛此行。
▲3月的平地櫻花正在高雄農場盛開中。
▲3月的平地櫻花正在高雄農場盛開中。
「2021春遊農場玩很大」活動預計於4月6日登場，活動期間(4/6-6/30)退輔會邀請民眾前往清境、臺東及高雄農場住宿集章，體驗農場樂趣，集滿三個章，換一張雙人住宿兌換券，111年12月31日前都可以任選退輔會轄下五大農場再住一晚，等於住三晚再送一晚，超級優惠，限量300名，要玩要快！主委馮世寬更加碼，前100名集章完成者可即可獲得「退輔會農場旅遊年」限定背包一只，力邀全國民眾把握機會參與。
▲只要前往清境、臺東及高雄農場住宿集章，體驗農場樂趣，集滿三個章，換一張雙人住宿兌換券。
▲只要前往清境、臺東及高雄農場住宿集章，體驗農場樂趣，集滿三個章，換一張雙人住宿兌換券。
武陵農場是國人十分喜愛的景點，每年2月櫻花季也深受大家喜歡，農場裡的武陵富野渡假村除了可以提供遊客更多住宿選擇，也是農場經營上的的好夥伴。本次活動除5大農場外，退輔會也邀請富野集團董事長劉清郎共襄盛舉，劉董事長力挺活動更大方加碼提供50張富野集團7家旅館聯合免費雙人住宿券及武陵富野渡假村總統套房1晚(價值25,000元)，凡集滿三個章並將集章卡寄回均有獲獎機會，主辦單位預計7月底前抽出51位幸運參加者，
▲武陵富野度假村提供50張富野集團7家旅館聯合免費雙人住宿券及武陵富野渡假村總統套房1晚(價值25,000元)，凡集滿三個章並將集章卡寄回均有獲獎機會，主辦單位預計7月底前抽出51位幸運參加者。（圖片來源：武陵富野度假村）
▲武陵富野度假村提供50張富野集團7家旅館聯合免費雙人住宿券及武陵富野渡假村總統套房1晚(價值25,000元)，凡集滿三個章並將集章卡寄回均有獲獎機會，主辦單位預計7月底前抽出51位幸運參加者。（圖片來源：武陵富野度假村）
這次的活動也開放參加旅行社遊程的民眾參加，還可以透過KKday在線上購買退輔會農場住宿行程，提供給旅客更加便利的友善體驗，目前KKday也是唯一提供五大農場全數住宿方案的線上購買管道。
▲清境農場除了賞花，最重要的就是綿羊秀。
▲清境農場除了賞花，最重要的就是綿羊秀。
圖文提供：國軍退除役官兵輔導委員會以及各農場


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2021-03-25-2021-03-31

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2021-03-24-2021-03-30

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2021-03-22-2021-03-28
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