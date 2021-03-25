我是廣告 請繼續往下閱讀
2021春遊農場玩很大 集章換宿搶總統套房退輔會主委馮世寬表示退輔會農場早期係為安置開墾、造路之榮民弟兄，讓他們有個休息的地方，近年來發展觀光有成，深受遊客喜愛，尤以清境農場的草原和綿羊、武陵農場的四季花木及福壽山農場的楓葉和農產品最為國人熟知。
除此之外，臺東農場所轄遍布花東，位於花蓮的壽豐會館為日式木造建築，充滿滿滿懷舊風情，位於臺東的池上會館緊鄰伯朗大道，農場備有免費單車，只要住宿就可以騎車漫遊鄉間田野，體驗米鄉稻浪的優閒時光，大家一定要來體驗。
高雄農場位於美濃，鄰近滇緬義民社區，場區發展出結合客家及滇緬文化之各類美食及DIY體驗活動，讓人回味無窮，加上設施多元，有美麗的中央草原、親水廣場，還能露營烤肉及體驗好玩的漆彈射擊，適合大小朋友來遊玩。農場提供多種房型，雙人房至團體房，來到美濃首選高雄農場，絕對讓你不虛此行。
「2021春遊農場玩很大」活動預計於4月6日登場，活動期間(4/6-6/30)退輔會邀請民眾前往清境、臺東及高雄農場住宿集章，體驗農場樂趣，集滿三個章，換一張雙人住宿兌換券，111年12月31日前都可以任選退輔會轄下五大農場再住一晚，等於住三晚再送一晚，超級優惠，限量300名，要玩要快！主委馮世寬更加碼，前100名集章完成者可即可獲得「退輔會農場旅遊年」限定背包一只，力邀全國民眾把握機會參與。
武陵農場是國人十分喜愛的景點，每年2月櫻花季也深受大家喜歡，農場裡的武陵富野渡假村除了可以提供遊客更多住宿選擇，也是農場經營上的的好夥伴。本次活動除5大農場外，退輔會也邀請富野集團董事長劉清郎共襄盛舉，劉董事長力挺活動更大方加碼提供50張富野集團7家旅館聯合免費雙人住宿券及武陵富野渡假村總統套房1晚(價值25,000元)，凡集滿三個章並將集章卡寄回均有獲獎機會，主辦單位預計7月底前抽出51位幸運參加者，
這次的活動也開放參加旅行社遊程的民眾參加，還可以透過KKday在線上購買退輔會農場住宿行程，提供給旅客更加便利的友善體驗，目前KKday也是唯一提供五大農場全數住宿方案的線上購買管道。
圖文提供：國軍退除役官兵輔導委員會以及各農場
這篇文章 農場住宿｜全台5大農場住3送1再抽總統套房 紫藤花季住一波 最早出現於 行遍天下旅遊網