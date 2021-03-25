頭上出現紅皮疹以為濕疹 竟是癌前病變
健康醫療網
2021-03-25 18:01:00
【健康醫療網／記者曾正豪報導】一名68歲男性，日前頭頂上出現數十個微癢的紅色皮疹，起初以為是濕疹所致，不以為意，但買藥擦後仍未好轉，直到皮疹逐漸擴大且呈現粗糙鱗屑不規則的灰色斑塊時才趕緊就醫，經切片檢查確診為日光性角化症；考量患者病灶數量多且範圍大，加上腫瘤邊緣界線不明，經討論後採以光動力療法，兩次治療後患者已逐漸恢復以往皮膚。
日光性角化症 好發男性中老年人日光性角化症多好發於中老年人，男性又多於女性，主要因長期處於陽光曝曬導致，屬於常見的皮膚癌前病變。臺北榮總皮膚部何翊芯主治醫師指出，患者頭頸部、顏面、前臂及手背會出現紅色不規則底斑，不僅表面粗糙或角化異常，鱗屑厚也不易剝離，但患部大多無症狀，僅合併輕微搔癢感，但若長期不處理，恐埋下誘發鱗狀上皮細胞癌的危險因子。光動力療法不需麻醉 針對病灶對症治療何翊芯醫師說明，傳統治療上多採以冷凍、電燒、汽化雷射或是手術切除等，但目前已能藉由最新光動力療法的方式治療，透過在病灶塗上感光藥物，再利用伍氏燈確認病灶確實吸收後，進入照光階段，以特定波長的光線照射病灶來激發感光藥物，當氧分子參與及伴隨之光化學反應，產生對細胞有毒性的單態氧，這時自由基就會導致癌細胞受損乃至死亡。光動力療法副作用小恢復快 抗皮膚癌新利器光動力療法不僅對正常組織細胞傷害小，副作用也輕微，患者不需麻醉也不需住院，治療當天就可恢復正常作息，也不會留下疤痕。何翊芯醫師強調，光動力療法也可與手術、放射線治療、化學療法合併使用，不僅美國食品藥物管理局早已核可用於治療日光性角化症，歐盟也將此治療視為第一線治療準則，是皮膚癌患者治療的一大新選擇。資料來源：健康醫療網 頭上出現紅皮疹以為濕疹 竟是癌前病變健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊