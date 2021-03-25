步伐遲緩、動作變慢要警覺 帕金森氏症10症狀中了哪些？
健康醫療網
2021-03-25 18:01:00
【健康醫療網／編輯部整理】金曲歌后詹雅雯才克服喉部長腫瘤、無法自行分泌口水的罕見疾病，近兩個月又因食欲不振，體重驟降8公斤，就醫檢查確診罹患帕金森氏症，左腦已中度痿縮。帕金森氏症是一種慢性神經退化疾病，主要是因為腦內稱作黑質的部位出現退化，導致未能產生足夠的神經傳導物質多巴胺，使肌肉活動受到不同程度限制，影響身體活動能力。
步伐遲緩、動作變慢可能是早期症狀過去聽到帕金森氏症可能直覺聯想「手抖個不停」，台北醫學大學附設醫院神經內科主任葉篤學表示，靜止時的手抖才是帕金森氏症的典型症狀，真正在做事時手反而不會抖，民眾對帕金森氏症有誤解，甚至可能因此忽略早期症狀。先期帕金森氏症可能出現便祕、嗅覺異常，早期則可能出現步伐遲緩、動作變慢等症狀，日常生活多留意小細節，有助早期發現。台灣動作障礙學會列出帕金森氏症10大症狀，包括手在休息放鬆時出現顫抖、走路時手不會擺動、站立時身體向前彎曲、走路時一隻腳拖在後面、步伐小常跌倒、懶洋洋做事沒動力、頸部後方或肩膀常疼痛、刻意避開和聊不來的人相處、音調變小或沙啞、寫字變慢字體變小等，若10項中了3項就要注意。推動台灣動作障礙疾病醫療權威、台灣帕金森之父陸清松表示，帕金森氏症好發在50歲以上，這年紀的患者通常事業有成，可以想像他們能掌管公司卻無法控制手抖，對自尊造成很大的傷害，久而久之影響到患者社交意願、減少接觸人群機會。把握治療蜜月期可控制20年陸清松表示，帕金森氏症第1期是單側症狀、第1.5期是單側加中心症狀，如脖子僵硬等、第2期是雙側症狀、第2.5期是雙側加上初期的平衡問題、第3期是平衡問題、第4期是需要輪椅輔助，到第5期則是臥床，從一期跳到另外一期，大概是3年時間。帕金森氏症有治療蜜月期，患者無須悲觀，帕金森氏症本身是良性，可以好好控制20年。台灣動作障礙學會理事長巫錫霖表示，治療帕金森氏症最大的挑戰，在於讓藥物濃度維持在有效區間內，早期因多巴胺細胞數量堪稱足夠，藥效區間較大；但隨病程進展，多巴胺細胞逐漸凋亡，藥效區間隨之變窄，若藥物濃度太高，患者就會出現異動症，無法控制身體顫動，若藥物濃度太低，則會出現斷電現象，想動卻動不了，患者意識清醒卻無法控制動作，常讓他們深感挫折。現有新的藥物可以克服藥物濃度忽高忽低問題，幫助找回身體主控權。資料來源：https://www.uho.com.tw/hotnews.asp（文章授權提供／優活健康網）資料來源：健康醫療網 步伐遲緩、動作變慢要警覺 帕金森氏症10症狀中了哪些？健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊