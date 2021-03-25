千分之三兒童聽力損失 科林捐創建基金助發聲
健康醫療網
2021-03-25 18:01:00
【健康醫療網／黃心瑩、田柏升報導】3個月大配輔具 6個月前進入早療恢復佳
2021年世界聽力日，WHO首度將聽能復健列為主題，「篩檢、復健、溝通」期望先天性聽損兒童發展更順利。新生兒篩檢中包含聽力，若有聽力障礙應在3個月大前確診、3個月大前配戴聽覺輔具。早期療育在聽力障礙的孩子身上扮演最重要的腳色，台灣聽力語言學會理事長葉文英老師表示，國際中已有許多研究證實，六個月大前能進入早療，聽能復健或創建，他之後的言語表現都會與常童無異，甚至表現更優異，越早開始越好。聽能復健協會 長期耕耘幫助聽損家庭當孩子確診之後，家長都會迫切希望排上聽語課程，台灣有許多聽能復健公益團體，如雅文基金會、婦聯聽健基金會、兒童慈善協會、蒲公英聽語協會、聲暉聯合會和單側聽損協會等，都能適時提供家長一些幫助。例如蒲公英聽語協會，服務對象便是聽損的成人或是兒童，理事長謝莉芳表示，這些家庭在口語表達會比一般家庭更有障礙，在成立以來，一直透過民間善款支持幫助這些家庭，讓他們學習的更好。語言學習需訓練 家長陪伴最重要聽損兒配戴輔具之後，並非像戴眼鏡一樣馬上就能看清楚，需要語言學習，是所有學科的基礎，也會影響孩子的情緒及人際關係，這段漫長的道路尤其需要父母耐心的引導及陪伴，前立委謝國樑的女兒小愛，在新生兒聽力篩檢時即發現聽損，復健道路上他充滿正能量迎接挑戰。他由衷感謝雅文基金會的陪伴，小愛5個月大便開始上課，直到現在。謝國樑也鼓勵聽損家庭，不要把挫折與壓力帶給孩子，一定要正面呈現，更能幫助孩子。幫助聽損家庭 科林捐贈基金予聽能復健協會為了幫助聽損家庭與協會，國內聽力龍頭集團科林助聽器發起兒童聽能創建基金募集計畫，只要為聽損兒童選配一支助聽器，即捐贈100元給聽能復健公益團體，作為語言及治療基金。同時也推動「369聽更好－耳模定期換」，呼籲定期檢視耳模的重要性，並接受共同主辦協會所轉介的聽損兒申請免費耳模製作，希望能支持聽損兒學習無礙。資料來源：健康醫療網 千分之三兒童聽力損失 科林捐創建基金助發聲健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊