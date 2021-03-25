照顧老年失智伴侶 小心誘發憂鬱情緒
健康醫療網
2021-03-25 18:01:00
【健康醫療網／記者曾正豪報導】台灣高齡化趨勢已難以逆轉，當照顧者兼顧工作及照料孩子責任時，在照顧患者上更是一場長期抗戰！根據研究指出，與沒有失智者配偶的老人相比，照料著剛被診斷阿茲海默症或相關失智症患者的老年照顧者，較容易出現持續性憂鬱症狀。中山醫學大學附設醫院精神科醫師賴德仁指出，尤其若為老老照顧，因身體狀況、認知功能下降等因素，所面臨的挑戰恐比年輕人壓力大。
照顧者可多參加支持團體 學習他人經驗此研究來自於密西根大學，研究發現伴侶未罹患失智症的老人產生的憂鬱症狀數目平均為1.2，甚至伴侶被診斷出失智症已超過兩年以上者其憂鬱症狀則增加了0.38。賴德仁醫師表示，照顧者不僅會遇上生理上的不適，也可能會產生情緒上的困擾，建議這時除了增進自己對疾病的瞭解認識，也可參加支持團體，學習他人經驗，甚至從中獲得支持與同理。慢性疾病患照顧者 應從盤點支持系統做起不僅老老照顧，即使是一般照顧病人也很容易隨著病情起伏影響體力甚至是情緒。董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，上述研究也再次證明照顧者也需要自我關照，根據中華民國家庭照顧者關懷總會的調查指出，平均一位家庭照顧者的照顧時間長達9.9年，每日工作時數高達13.6小時，顯示若為慢性疾病患者的照顧者，就應從盤點支持系統做起。了解自己與被照顧者同等重要 遠離憂鬱找上門此外，照顧者也可蒐集了解及花時間申請政府部門相關資源，並妥善運用。葉雅馨主任強調，照顧者應學會讓自己生活盡量簡化，像是居家環境整理、用餐準備等，或是參與朋友的聚會等，都應重新考慮必要性與優先次序，尤其自我情緒檢視及維持任何形式的運動都是照顧者重要的功課，了解自己與被照顧者是同等重要的，才不會被自身壓力所累垮。資料來源：健康醫療網 照顧老年失智伴侶 小心誘發憂鬱情緒健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊