抓住癌！ 「氟18去氧葡萄糖」精準鑑別癌位置
健康醫療網
2021-03-25 18:01:00
【健康醫療網／記者曾正豪報導】一位78歲男性，一年半前被診斷出慢性淋巴細胞性白血病（小淋巴球性淋巴瘤）第二期，經過化學治療及類固醇治療後痊癒。日前電腦斷層追蹤時，發現縱膈腔及兩側肺門淋巴結腫大，肝臟也有許多腫塊，懷疑淋巴癌再發；在接受氟18去氧葡萄糖的正子/電腦斷層造影，以及大腸鏡及切片，確定為大腸癌，及大腸癌肝臟轉移，得以及早接受治療。
氟18去氧葡萄糖 精準揪出癌細胞大林慈濟醫院核子醫學科正子中心莊紫翎醫師說，病患在核子醫學科接受氟18去氧葡萄糖的正子/電腦斷層造影，將正子和電腦斷層的影像融合比對，發現除了肝臟有多處活性攝取增加外，在降結腸的地方有一處異常攝取活性增加，合併腸壁增厚，經大腸鏡及切片，確定為大腸癌，為中等分化之腺癌；而肝臟經超音波切片，確定肝臟的腫塊並不是淋巴癌再發，而是大腸癌肝臟轉移，從而更改治療方針，得到正確的治療。正子造影 透過類葡萄糖偵測癌細胞位置莊紫翎醫師表示，正子造影為核子醫學影像檢查的一種，檢查時將一種類似葡萄糖的放射性藥劑「氟18去氧葡萄糖」注射入人體內，利用癌細胞比正常細胞代謝更為旺盛、消耗更多能量，且會大量吸收葡萄糖的原理，就可以根據這些大量葡萄糖聚集的部位，偵測出癌細胞的位置。氟18去氧葡萄糖 提升診斷率由於氟18去氧葡萄糖正子/電腦斷層造影是融合了正子和電腦斷層影像，診斷率極高，目前均已健保納入給付範圍。對於併有多重共病、臨床上難以確認病灶所在、或難以判定接續治療方向的複雜性病案，可以提供相當明確的一次性精準評估。資料來源：健康醫療網 抓住癌！ 「氟18去氧葡萄糖」精準鑑別癌位置健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊