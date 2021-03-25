NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

「類風濕關節炎」易罹心血管疾病？　精準基因檢測揪病因

健康醫療網

2021-03-25 18:01:00

「類風濕關節炎」易罹心血管疾病？　精準基因檢測揪病因
「類風濕關節炎」易罹心血管疾病？　精準基因檢測揪病因
【健康醫療網／記者林怡亭報導】近年來已知，類風濕性關節炎病患較容易有心臟血管疾病險，包括心肌梗塞、心衰竭、腦中風等心血管疾病都可能發生，主要因為慢性關節發炎會引起血管內皮細胞粥狀動脈硬化，也會造成低密度（壞的）膽固醇增加，心血管風險將會加倍。
我是廣告 請繼續往下閱讀
心血管疾病風險因子多　正確評估很重要
臺中榮民總醫院過敏免疫風濕科陳一銘醫師解釋，在類風濕性關節炎（RA）的病人中，過去被認為用來評估心血管疾病（CVD）的風險因子，並沒有辦法十分有效的預測未來罹患心血管疾病的風險。原因在於這些因子包括：身體質量指數（BMI），類風濕性因子（RF），抗環瓜氨酸抗體（ACPA）等，因此一個有效可以評估RA病人罹患心血管疾病的風險是重要的。
ε3ε4 基因型　罹患心血管疾病風險高
根據陳一銘醫師的最新研究指出，載脂蛋白E（ApoE）的不同基因型態（ε2ε3, ε3ε3, ε3ε4），與 RA病人罹患心血管風險有關，εε2ε3基因型的病人，10年內的心血管疾病風險低於ε3ε3及ε3ε4基因型的病人，其中如果是ε3ε4 基因型的病人，膽固醇比例最高，有較高的風險患有心血管疾病。
ApoE基因型　與類風濕致病因有關
此研究中同時也發現，ApoE的基因型態與類風濕致病的發炎性細胞激素有相關性，這些發炎性激素包括: TNF-α, IL-6, resistin and visfatin，而ε2ε3基因型的病人，除了有較低的心血管疾病風險外，發炎性激素也明顯低於ε3ε3及ε3ε4基因型的病人。簡單來說，當我們能夠將RA病人的心血管疾病風險降低，病人本身的類風濕關節炎也能同時得到有效的疾病控制，可以說是一舉兩得的正向影響呢！
資料來源：健康醫療網 「類風濕關節炎」易罹心血管疾病？　精準基因檢測揪病因
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊

NOW民調中心

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

繼續作答
長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
100%0%
2021-03-25-2021-03-31

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
46.15%53.85%
2021-03-24-2021-03-30

蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？

不會
11.6%88.4%
2021-03-22-2021-03-28
即時
推薦閱讀