「類風濕關節炎」易罹心血管疾病？ 精準基因檢測揪病因
健康醫療網
2021-03-25 18:01:00
【健康醫療網／記者林怡亭報導】近年來已知，類風濕性關節炎病患較容易有心臟血管疾病險，包括心肌梗塞、心衰竭、腦中風等心血管疾病都可能發生，主要因為慢性關節發炎會引起血管內皮細胞粥狀動脈硬化，也會造成低密度（壞的）膽固醇增加，心血管風險將會加倍。
心血管疾病風險因子多 正確評估很重要臺中榮民總醫院過敏免疫風濕科陳一銘醫師解釋，在類風濕性關節炎（RA）的病人中，過去被認為用來評估心血管疾病（CVD）的風險因子，並沒有辦法十分有效的預測未來罹患心血管疾病的風險。原因在於這些因子包括：身體質量指數（BMI），類風濕性因子（RF），抗環瓜氨酸抗體（ACPA）等，因此一個有效可以評估RA病人罹患心血管疾病的風險是重要的。ε3ε4 基因型 罹患心血管疾病風險高根據陳一銘醫師的最新研究指出，載脂蛋白E（ApoE）的不同基因型態（ε2ε3, ε3ε3, ε3ε4），與 RA病人罹患心血管風險有關，εε2ε3基因型的病人，10年內的心血管疾病風險低於ε3ε3及ε3ε4基因型的病人，其中如果是ε3ε4 基因型的病人，膽固醇比例最高，有較高的風險患有心血管疾病。ApoE基因型 與類風濕致病因有關此研究中同時也發現，ApoE的基因型態與類風濕致病的發炎性細胞激素有相關性，這些發炎性激素包括: TNF-α, IL-6, resistin and visfatin，而ε2ε3基因型的病人，除了有較低的心血管疾病風險外，發炎性激素也明顯低於ε3ε3及ε3ε4基因型的病人。簡單來說，當我們能夠將RA病人的心血管疾病風險降低，病人本身的類風濕關節炎也能同時得到有效的疾病控制，可以說是一舉兩得的正向影響呢！資料來源：健康醫療網 「類風濕關節炎」易罹心血管疾病？ 精準基因檢測揪病因健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊