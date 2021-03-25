兩種風格任君選　全新小改款 GMC Terrain 登場

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現行 GMC Terrain 如今來到產品更替期，因此外觀上在原有的基礎之下重新修飾，以更時尚的造型來吸引現代年輕人的審美觀，在頭燈部分換上全新的 LED 頭燈組，整體面積再放大，並增強 C 字形 LED 日行燈的印象。而為了滿足不同客群所需，這次 Terrain 提供偏向越野取向的 AT4 車型和偏向豪華的 Denali 車型，AT4 車型車身大量採用鍍鉻材質以及黑色防刮材質，展現十足的美式風格設計。而 Denali 車型則是擁有黑化套件，包含水箱罩、鋁圈以及徽飾都施以黑化處理，來提升個性化風格。
內裝方面沒有太大的科技化感受，唯一感到特別的是中控台下方的按鍵式排檔設計，同時在車門板、中控台以及座椅等部位大量採用真皮、鋁質/木紋飾板包覆，大幅提升了座艙的質感表現。配備上， 根據車型搭載 7 吋或 8 吋觸控式螢幕，並支援 Apple CarPlay 和 Android Auto 兩大手機系統，其他還擁有加熱方向盤、腳感應電動尾門、Bose 音響、360 度環景等配備，而安全方面則擁有車道偏移輔助系統、前方碰撞警告系統、自動預碰撞剎車系統、盲點偵測等諸多輔助系統。
動力系統上，GMC Terrain 保留 1.5T 汽油渦輪增壓引擎，配備 9 速自動變速箱，最大馬力為173hp。此外，GMC Terrain 將提供前輪驅動與全時四輪驅動系統兩種傳動方式，後者更可以透過駕駛模式將動力只分配前輪以改善油耗表現，而兩種傳動系統皆配有 Traction Select system 扭力分配系統，以應付各種不同的路面狀況。